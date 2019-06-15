Sakarya'da heyelan! Minibüs toprağın altında kaldı Sakarya'nın Geyve ilçesinde, yağış nedeniyle meydana gelen heyelanda minibüs, kayan toprağın altında kaldı.

Sakarya Geyve'de yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Doğançay Mahallesi'nde heyelan meydana geldi. Yoldan geçen minibüs kayan toprağın altında kaldı. Toprak içine batan minibüsün şoförü O.K. araçtan çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı. O.K. yaralanmadan kurtulurken, yol ulaşıma kapandı. İş makineleriyle yolun ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı. Bölgede yağmur nedeniyle su baskınları da yaşandı.

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