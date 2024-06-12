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Yerel Sakarya’da hava sıcaklığı için kritik uyarı! “Güneşli alanlara çıkmayın"
Yerel

Sakarya’da hava sıcaklığı için kritik uyarı! “Güneşli alanlara çıkmayın"

Yeniakit Publisher
2024-06-12 13:53:36 - 2024-06-12 13:53:35
Sakarya’da hava sıcaklığı için kritik uyarı! "Güneşli alanlara çıkmayın"

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde seyredecek ve 40 dereceyi bulacak hava sıcaklıkları sebebiyle vatandaşlara, “Mümkün olduğunca evde kalın ve özellikle öğle saatlerinde güneşli alanlara çıkmayın” uyarısı yaptı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, hava sıcaklıklarıyla ilgili vatandaşlara önemli bir uyarı yaptı. Mevsim normallerinin 8 ile 12 derece üzerine çıkarak 40 dereceyi bulacak olan sıcaklıkların insan sağlığını tehdit edebileceğini hatırlatan Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları “evde kalmaları ve güneşe çıkmamaları” yönünde uyardı.

Büyükşehir Belediyesi’nin konuyla ilgili uyarısında, “Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan meteorolojik verilere göre 11 Haziran Salı gününden itibaren şehir genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 8 ile 12 C üstüne çıkılacağını tahmin ediliyor. Normalin üstünde seyreden sıcak hava koşulları nedeniyle yaşlılar, kronik rahatsızlıkları olanlar, hamileler ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşlarımızın saat 16.00’a kadar açık alanlarda bulunmamaları, mecbur kalınmadıkça dışarı çıkmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmalarını önemle rica ederiz” ifadeleri kullanıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre sıcaklıklar salı gününden cuma gününe kadar normalin 8 ile 12 derece üzerinde, 35 ile 40 derece arasında seyredecek.

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