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Sakarya'da 'hastaya ambulans verilmedi' iddiası!

Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü, Adapazarı ilçesinde trafik kazası nedeniyle hastaneye kaldırılan hasta için, başka bir hastaneye sevki sırasında ambulans verilmediği iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

04 Kasım 2018 Pazar 22:16
Sakarya'da 'hastaya ambulans verilmedi' iddiası!

Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü'nce, trafik kazası nedeniyle sağ bacağı ve sağ elinde kırıklar oluştuğu iddia edilen hastaya başka bir hastaneye sevki sırasında ambulans verilmediği haberlerinin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü, yaptığı yazılı açıklamada, dün kamuoyuna Adapazarı'nda trafik kazası geçirmesi sonucu sağ bacağı ile sağ eli kırılan ve Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (SAÜEAH) tedavi edilen Mert Deve (20) adlı hastaya ambulans verilmediği iddia edilerek, sevk edildiği Kocaeli'ye kamyonetle götürüldüğü haberlerinin yansıdığını hatırlattı.

SAÜEAH Acil Servis travma odasına 1 Kasım'da motosiklet kazası nedeniyle başvuran hasta Mert Deve'nin (20), acil tıp uzmanı hekim tarafından muayene edildiğini bildiren Öğütlü, "Yapılan muayenelerinde hastanın yüzünde kan toplanması ve bazı sıyrıklar haricinde kemik kırığı, beyin kanaması, çene çıkığı gibi tehlikeli ve acil bir duruma rastlanmamıştır." ifadelerini kullandı.

"Acil diş hastanesine sevki söz konusu değildir"

Öğütlü, hastaya genel vücut travması nedeniyle ileri tetkik, tomografi ve röntgen görüntülemelerinin yapıldığını, Mert Deve'nin kan tahlilleriyle acil müşahede alanında takibe alındığı bilgisini vererek, şunları kaydetti:

"Bu esnada hasta için plastik cerrahi uzman hekimine de danışılmıştır. Tüm yapılan tetkikler sonucunda hastada bir kemik veya eklem kırık-çıkığına rastlanmamış, hasta acil serviste ortopedi hekimlerince de ayrıca değerlendirilmiştir. Bununla birlikte kas ağrıları olması nedeniyle istirahat amaçlı hastaya atel uygulanmıştır. Hasta ayrıca göz uzmanınca da değerlendirilmiş, acil operasyon gerekecek bir duruma rastlanılmamıştır. Tüm acil takip ve tedavi süresi dolan hastanın dişlerinde ve diş telinde de kırık bulunması nedeniyle, hayati tehlikesi olmaması, diğer sistemler ile alakalı sorun bulunmaması üzerine hasta ambulansla Sakarya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'ne gönderilmiştir. Burada yapılan muayeneleri sonucunda hastaya Kocaeli’de Diş Fakültesinde kontrol önerilmiştir. Acil diş hastanesine sevki söz konusu değildir. Sonrasında hasta acilden, ilgili branşların önerileri ve reçeteyle taburcu edilmiştir."

Hastaneden taburcu olan veya eve nakli gereken hastalardan yatalak olanlara veya bacakları alçılı olan vatandaşlara Kriz Koordinasyon Merkezi vasıtasıyla ambulansla nakil hizmeti verildiğine işaret eden Öğütlü, bu konuda belediyelerin de hastaların nakli konusunda yardımcı olduğunu bildirdi.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 22:16
  1. Kocaeli
  2. Sakarya
  3. Adapazarı

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