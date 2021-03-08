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Eğitim Sakarya'da hangi okullar kapandı? Akyazı kapalı olan okullar
Eğitim

Sakarya'da hangi okullar kapandı? Akyazı kapalı olan okullar

Sakarya'da okullar kapandı mı? Koronavirüs salgınında iller vaka sayılarına göre risk gruplarına ayrıldı. Çok yüksek riskli illerden olan Sakarya'da iki okulun kapandığı açıklandı. Peki, Sakarya'da hangi okullar kapandı. Sakarya'da okullar tatil mi?

Yeniakit Publisher
2021-03-08 14:00:00 -
Sakarya'da hangi okullar kapandı? Akyazı kapalı olan okullar

Sakarya okullar kapanacak mı? Çok yüksek riskli illerde ilkokul, 8. ve 12. sınıf öğrencileri yüz yüze eğitime başladı. Ayrıca köy okullarında eğitim tam zamanlı olarak sürdürülüyor. Liselerde ise yüz yüze eğitim yok ancak sınavlar yapılıyor. Çok yüksek riskli illerden olan Sakarya’da iki okulun kapandığı açıklandı. Peki, hangi okullar neden kapatıldı?

Sakarya'da hangi okullar kapandı? Akyazı kapalı olan okullar

Akyazı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu´nun kararıyla Karaçalılık İlkokulu ve Alaağaç Ortaokulu´nda yüz yüze eğitime 8 Mart gününden itibaren 5 gün süreyle ara verildi. Söz konusu okul öğrencileri uzaktan eğitime devam edecek.

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