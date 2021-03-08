Sakarya okullar kapanacak mı? Çok yüksek riskli illerde ilkokul, 8. ve 12. sınıf öğrencileri yüz yüze eğitime başladı. Ayrıca köy okullarında eğitim tam zamanlı olarak sürdürülüyor. Liselerde ise yüz yüze eğitim yok ancak sınavlar yapılıyor. Çok yüksek riskli illerden olan Sakarya’da iki okulun kapandığı açıklandı. Peki, hangi okullar neden kapatıldı?

Sakarya'da hangi okullar kapandı? Akyazı kapalı olan okullar

Akyazı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu´nun kararıyla Karaçalılık İlkokulu ve Alaağaç Ortaokulu´nda yüz yüze eğitime 8 Mart gününden itibaren 5 gün süreyle ara verildi. Söz konusu okul öğrencileri uzaktan eğitime devam edecek.