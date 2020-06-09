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Yerel

Sakarya'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 08:27:00 -
Sakarya'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Sakarya'ya bağlı Yeni Mahalle'de faaliyet gösteren geri dönüşüm tesisinde işçilerin olmadığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Sakarya ve çevre illerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık bir saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangında, tesis kullanılamaz hale geldi.

İtfaiyenin soğutma çalışması sürüyor.

 

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