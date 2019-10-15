0553 313 94 23

Sakarya'da FETÖ/PDY davası

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün "TSK imamı" firari Adil Öksüz'ün kayınvalidesi Hatice Yıldırım'ın kardeşi Naciye Alişan'ın yargılanmasına devam edildi.

15 Ekim 2019 Salı 16:46
Sakarya'da FETÖ/PDY davası

Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Naciye Alişan katılmazken avukatı hazır bulundu.

İki celse arasında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan sanık Alişan'ın HTS kayıtlarının geldiğini belirten mahkeme başkanı, "ByLock" içeriklerinin gelmediğini kaydetti.

Görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, "ByLock" içeriklerinin gelmesinin beklenmesine karar verilmesini talep etti.

"ByLock" içeriklerinin gelmesinin beklenmesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

FETÖ'nün "TSK imamı" Adil Öksüz'ün kayınvalidesi Hatice Yıldırım'ın kardeşi Naciye Alişan, 8 Eylül 2016'da gözaltına alınmış, ertesi gün çıkarıldığı Sakarya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Alişan, 31 Mayıs 2017'de yapılan ilk duruşmada, adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla tahliye edilmişti.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Alişan hakkında "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan ise 7 yıl 6 aydan yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 16:46
  1. Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi
  2. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
  3. Naciye Alişan
  4. ByLock
  5. Sakarya

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsraf diye Yenikapı şovunu yapan Ekrem İmamoğlu'ndan büyük vurgun
    1. İsraf diye Yenikapı şovunu yapan Ekrem..
    2. Galatasaray Sivasspor maçı ne zaman..
    3. Münbiç'ten acı haber! Sayı 2'ye yükseldi
    4. Ölen birisinin aylığı nasıl alınır?..
    5. Rusya'dan Barış Pınarı Harekatı'na..
    6. Süper Lig'de 8. hafta programı! İşte,..
    7. 52 kişi katledilmişti! HDP'den harekat..
    8. Maaşı yüksek yatan çalışanın emekli..
    9. İBB, Şehir Tiyatroları Genel Sanat..
    10. Griezmann'ın asker selamı ortaya..
    11. Beşiktaş’a Victor Ruiz şoku!
    12. Erdoğan HDP'li Osman Baydemir için..
    13. Başkan Erdoğan Azerbaycan'dan ayrıldı
    14. Galatasaray’da Emre Akbaba sevinci!
    15. Katar'dan Barış Pınarı Harekatı ile..
    16. Sakarya'da FETÖ/PDY davası
    17. Hainlikte son nokta! FETÖ'cü Enes..
    18. Su kefiri mayalama nasıl yapılır? En..
    19. Ruhani’den ABD’nin yaptırımlarına..
    20. AK Partili isimden Gül, Babacan ve..
    21. Kırklareli'nde bulundu, ihbar üzerine..
    22. Abdurrahman Kaan da Jet Fadıl mağduru..
    23. İsmail Saymaz 'İslamiyet güneşinden'..
    24. IMF'den kritik Türkiye açıklaması
    25. Suriye'de hareketli saatler! Rusya..
    26. Down sendromu neden olur? Down..
    27. Rusya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması
    28. Mahir Ünal’dan Kılıçdaroğlu’na tepki:..
    29. Mehmetçik’in bu sözleri Akşener’in..
    30. Barış Pınarı Harekatı'nda ilerleyen..
    Münbiç'te hareketli saatler! 'TSK kuşattı, Esed rejimi yoldan döndü'
    Münbiç'te hareketli saatler! 'TSK kuşattı, Esed rejimi yoldan döndü'
    Türkiye'yi kınayan bildiriye imza atan ülkeden ilginç çıkış: İmza attık ama...
    Türkiye'yi kınayan bildiriye imza atan ülkeden ilginç çıkış: İmza attık ama...
    Terör örgütü, ABD'ye izin vermedi! ABD ile YPG/PKK karşı karşıya geldi
    Terör örgütü, ABD'ye izin vermedi! ABD ile YPG/PKK karşı karşıya geldi
    Dev harekatta yeni gelişme! Bakanlık duyurdu
    Dev harekatta yeni gelişme! Bakanlık duyurdu
    Salon ayağa kalktı! "Savaş yoktur İt ve çakal temizleme operasyonu vardır"
    Salon ayağa kalktı! "Savaş yoktur İt ve çakal temizleme operasyonu vardır"

    Günün Karikatürü

    15 Ekim 2019
    Tüm dünyaya duyurdular: Türkiye'ye hava savunma sistemi gönderebiliriz
    Tüm dünyaya duyurdular: Türkiye'ye hava savunma sistemi gönderebiliriz
    Ünlü Rus piyanistten mehter marşı yorumu: Duyan direkt teslim olur
    Ünlü Rus piyanistten mehter marşı yorumu: Duyan direkt teslim olur