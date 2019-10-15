Sakarya'da FETÖ/PDY davası Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün "TSK imamı" firari Adil Öksüz'ün kayınvalidesi Hatice Yıldırım'ın kardeşi Naciye Alişan'ın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Naciye Alişan katılmazken avukatı hazır bulundu. İki celse arasında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan sanık Alişan'ın HTS kayıtlarının geldiğini belirten mahkeme başkanı, "ByLock" içeriklerinin gelmediğini kaydetti. Görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, "ByLock" içeriklerinin gelmesinin beklenmesine karar verilmesini talep etti. "ByLock" içeriklerinin gelmesinin beklenmesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi. FETÖ'nün "TSK imamı" Adil Öksüz'ün kayınvalidesi Hatice Yıldırım'ın kardeşi Naciye Alişan, 8 Eylül 2016'da gözaltına alınmış, ertesi gün çıkarıldığı Sakarya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Alişan, 31 Mayıs 2017'de yapılan ilk duruşmada, adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla tahliye edilmişti. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Alişan hakkında "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan ise 7 yıl 6 aydan yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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