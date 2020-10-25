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Aktüel Sakarya'da evde çıkan yangında 2 çocuk öldü
Aktüel

Sakarya'da evde çıkan yangında 2 çocuk öldü

Yangını fark eden anne bir çocuğuyla dışarı çıkarken, dumandan etkilenen baba hastaneye kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-25 11:13:20 -
Sakarya'da evde çıkan yangında 2 çocuk öldü

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Geyve ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 çocuk hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yörükler Mahallesi'nde Fatih Topçu'ya ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark ederek evde bulunan bir çocuğunu dışarı çıkaran anne, durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, merdiven yardımıyla evde mahsur kalan baba ile çocukları Ömer Hamza (10) ve Eymen Topçu'yu (7) kurtardı.

Yoğun dumandan etkilenen baba ve çocukları, sağlık ekiplerince Geyve Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan 2 çocuk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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