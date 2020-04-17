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Aktüel

Sakarya'da evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

2020-04-17 23:07:11 -
Sakarya'da evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki üç katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Elmas Sokak'ta, Fikret A'ya ait evin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Katın ahşap olması nedeniyle büyüyen yangın, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yaklaşık bir saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.

Yangında, evin çatı katı kullanılamaz hale geldi.

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