Sakarya'da eskrimde uluslararası başarılara imza atacak sporcular yetiştirilecek

SAKARYA (AA) - ÖMER FARUK ŞİMŞEK - Sakarya'da eskrim sporunda milli sporcular yetiştirmek için yola çıkan il temsilcisi Tekin Aydemir ve antrenörler, kentin gençlerini ay yıldızlı formayla uluslararası platformlarda başarıya ulaştırmak için mesai harcıyor.

Kızını götürdüğü eskrim sporunun Sakarya'da daha iyi şartlarda yapılması ve gelişimini sağlamak amacıyla il temsilciliğini üstlenen Aydemir ile antrenörler Serap Tabakoğlu ve Ebru Daştan kısa sürede ulaştıkları 40 lisanslı sporcuyla haftanın 5 günü antrenmana çıkıyor.

Katıldıkları yarışmalardan başarılarla dönmeye başlayan Sakarya'daki eskrimcilere Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde her türlü teknik desteği sağlayan temsilcilik, genç sporcuların milli olarak ülkelerini temsil etmeleri için çalışmalarını sürdürüyor.





- "Türkiye Eskrim Şampiyonası'na ev sahipliği yapmayı hedefliyoruz"

Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Özgür Aygün, AA muhabirine, Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda sadece futbol değil, tüm branşların gelişimini sağlayacak ve spor altyapısını oluşturacak "Yaşayan Stadyum" projesini hayata geçirdiklerini söyledi.

Atletizm, eskrim, boks, karate ve satranç gibi birçok spora alan ayrıldığını aktaran Aygün, "Eskrim 2017'de kurulan bir ekip. Kılıç ve epede çalışmalarımıza başladık. Pandemi öncesinde tanıtımlar ve okul ziyaretleriyle kılıçta 20, epede 40 lisanslı sporcuya ulaştık. Çalışmalarımızın karşılığını alıyoruz." diye konuştu.

Aygün, kısa süre içerisinde antrenörlerle uyum yakaladıklarını ve bir ay arayla epe branşında iki turnuvaya ev sahipliği yaptıklarını belirtti.

Gelecek yıl Türkiye Eskrim Şampiyonası'na ev sahipliği yapmayı hedeflediklerini dile getiren Aygün, "Sakarya coğrafi konumu olarak her geçen gün gelişen, tercih edilen bir şehir. Biz bu anlamda olabildiğince tüm branşlarda altyapıdan başlatarak sporcu kazanmak istiyoruz. Eskrimde de lisanslı sporcu sayımızı mümkün olan en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.





- "Çok iyi öğrencilerin yetişeceğine inanıyorum"

Eskrim İl Temsilcisi Tekin Aydemir de kızı sayesinde tanıştığı eskrimi daha iyi şartlarda yapabilmek ve geliştirebilmek için temsilciliğe talip olarak 3 yıl önce çalışmalara başladıklarını ifade etti.

Bu süre zarfında Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy'un destekleriyle eskrim sporuna 2 güzel tesis kazandırdıklarına değinen Aydemir, şunları kaydetti:

"Bu kaynağı iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Hedefimiz eskrimi geliştirerek iyi sporcular yetiştirmek. Çok çabuk milli olunabilecek branşlardan biri. Türkiye'de 2 bin civarında sporcu var. Velilerimiz çocuklarını getirirlerse biz onları geliştireceğiz. Onları başarılı milli sporcular yapmak için antrenörlerimizle çalışıyoruz."

Aydemir, eskrimin pahalı bir spor olduğunu ancak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün bu konuda her türlü desteği verdiğine işaret ederek, velilerin hiçbir ücret ödemeden çocuklarını eğitime getirebileceklerini vurguladı.

Sakarya'nın spor konusunda her zaman bir adım önde olduğunu söyleyen Aydemir, "Eskrim sporunda çok iyi öğrencilerin yetişeceğine inanıyorum. Potansiyel var ancak pandemi süreci girdi. Bu sayıyı artırmamız, bu salonu doldurmamız gerekiyor." dedi.





- "Amacımız ilk üçe çıkıp milli takıma yükselmek"

Eskrim antrenörü Serap Tabakoğlu ise aynı anda 5 maç yapabilecekleri salonlarının bulunduğunu ve 20 sporcularının aktif şekilde müsabakalara katıldığını anlattı.

Milli takım düzeyinde sporcular yetiştirmeyi amaçladıklarını dile getiren Tabakoğlu, "Haftanın 5 günü antrenmanlarımız var. Yoğun olarak müsabakalara katılıyoruz. Geçen yıl İzmit Açık Turnuvada 2 madalya aldık. Biri kızlarda ikincilik, diğeri de erkeklerde 6'ncılık. Bu da bizim için büyük bir başarı." ifadesini kullandı.

Tabakoğlu, adımları yavaş yavaş ama sağlam atmayı planladıklarını vurgulayarak, "Bundan sonraki amacımız ilk üçe çıkıp milli takıma yükselmek inşallah. Bu nedenle yoğun tempoyla çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.

Eskrim sporunda çocukların bulunduğu çevre, kurdukları arkadaşlıklar ve karşılaştıkları kişiliklerin çok üst düzeyde olduğunu anlatan Tabakoğlu, "Eskrim satrancın ayakta oynananı. Satrançta düşünme süresi uzundur ama eskrimde saliselik kararlar verip hamleye çıkman gerekiyor. Bu da aşırı derecede dikkat ve net karar verme yeteneği gerektiriyor. Bu branşta çocuklarımızın ikilemde kalma problemleri ortadan kalkıyor çünkü net karar vermeyi öğreniyorlar." değerlendirmesinde bulundu.







