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Yerel Sakarya'da devrilen traktörün altında kalan kişi yaşamını yitirdi
Yerel

Sakarya'da devrilen traktörün altında kalan kişi yaşamını yitirdi

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-10-25 19:02:00 -
Sakarya'da devrilen traktörün altında kalan kişi yaşamını yitirdi

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Kestanepınarı Mahallesi'nde, fındık bahçesinden dönen Ahmet Açıcı yönetimindeki traktör, kontrolden çıkarak devrildi.

Sürücü, traktörün altında kaldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine, olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Açıcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Açıcı'nın cenazesi, Kocaali Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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