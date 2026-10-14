Sakarya’da dev kaçakçılık darbesi: 3 milyon TL’lik tütün ele geçirildi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Sakarya’nın Serdivan ilçesinde jandarmanın kaçak tütün operasyonunda 4 ton tütün ile 700 bin boş ve 10 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi. Kaçak ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon lira olduğu belirtildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince savcılık koordinesinde kaçakçılık suçlarıyla mücadele çerçevesinde 1 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelinin ev ve iş yerinde yapılan aramalarda 4 ton kaçak tütün, 700 bin boş ve 10 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin toplam yaklaşık değerinin 3 milyon TL olduğu belirtilirken, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.