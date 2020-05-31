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Sakarya'da çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-05-31 12:47:14 -
Sakarya'da çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Kocaali ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şerbetpınarı Mahallesi'nde Ş.T, Ö.T, C.T, N.T. ve E.T, aralarında arazi anlaşmazlığı yüzünden husumet bulunduğu öne sürülen İ.K, Ş.K. ve E.K'yi darbetti.

Kavganın büyümesi üzerine İ.K ve Ş.K'nin tabanca ve pompalı tüfekle ateş açması sonucu C.T. ve E.T. yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan C.T, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekiplerince şüphelilerin evinde yapılan aramada 2 tüfek ve 3 tabanca ile çok sayıda mermi, fişek ve kovan ele geçirildi.

Gözaltına alınan İ.K. ve Ş.K'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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