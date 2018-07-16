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Sakarya'da cemaat namazdayken ağaç katliamı yapmışlardı! İfadeleri şoke etti…

Cami bahçesindeki 31 çam ağacının 4 kişi tarafından kesilerek götürülmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 08:37
Sakarya'da cemaat namazdayken ağaç katliamı yapmışlardı! İfadeleri şoke etti…

Akşam namazı için Serdivan ilçesindeki Buhara Zaim Güllü Camisi'nde bulunan vatandaşlar, namaz çıkışında ağaçların yerinde olmadığını gördü. Güvenlik kameralarını inceleyen cemaat, 4 şüphelinin saat 20.28 ile 20.40 arasındaki 12 dakikalık zamanda 31 çam ağacını keserek götürdüğünü tespit etti.

Serdivan Buhara Cami İlim ve Hizmet Derneği Başkanı Ruhi Cinak, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 4,5 sene önce cami yapıldıktan sonra ağaçlandırma çalışması yürüttüklerini ve çam ağaçlarını diktiklerini söyledi.

Kimliği belirsiz 4 şüphelinin cemaatin namazda olduğu sırada avluya gelerek ağaçları kestiklerini ve bir kamyonete yüklediklerini kameralardan tespit ettiklerini aktaran Cinak, "4,5 yıl önce ekmiştik çam ağaçlarını, şimdi diğerlerinin de kesilmesinden endişe ediyoruz. Allah'ın evinin bahçesine biz bu kadar hizmet ettik, güzelleştirdik ancak böyle görünce çok üzüldük." dedi.

Güvenlik kamerası görüntülerini emniyetle paylaştıklarını ve şüphelilerin yakalanarak cezalandırılmasını talep ettiklerini ifade eden Cinak, "Bunu yapanlar insan olamaz, bunu yapanlar ha insan öldürmüş ha ağaç kesmiş. Bunu normal bir insan yapamaz. Cami cemaatimiz de yaşanan durum karşısında tepki gösterdi. Üzgünüz ve öfkeliyiz." diye konuştu.  

ÜÇ GÖZALTI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, olayın ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.  Güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin kimliklerini tespit eden ekipler, M.B, İ.Ö. ve H.A'yı yakaladı.

Olayın Serdivan ilçesindeki Buhara Cami Kur'an Kursu ile aynı mülkiyet içerisinde faaliyet gösteren başka bir Kur'an Kursu görevlileri tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.

Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinde, kendi yollarını açmak, bahçelerini genişletmek ve camiye ulaşımı kolaylaştırmak için ağaçları kestikleri, herhangi bir hırsızlık kasıtlarının olmadığını söyledikleri öğrenildi.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 08:37
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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