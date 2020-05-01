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Aktüel

Sakarya'da çatı katında çıkan yangın söndürüldü

Yeniakit Publisher
2020-05-01 20:04:44 -
Sakarya'da çatı katında çıkan yangın söndürüldü

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir evin çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Şeker Mahallesi Şehit Ekrem Bayramoğlu Sokak'taki 2 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.

Doğal gaz ekipleri gerekli güvenlik önlemleri alırken, itfaiye de sokağı güvenlik şeridiyle kapattı.

Alevler, yarım saatlik müdahale sonucu söndürüldü.



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