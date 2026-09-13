Sakarya'da cankurtaranlar 497 vakaya müdahale etti, sezonu 5. kez kayıpsız kapattı

Sakarya'nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahillerinde görev yapan cankurtaran ekipleri, 2026 yaz sezonunu sıfır kayıpla tamamladı. Sezon boyunca 497 vakaya müdahale eden ekipler, 110 kayıp çocuğu ailelerine kavuştururken 387 boğulma vakasına müdahale ederek üst üste beşinci kez sezonu kayıpsız kapattı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Amirliği'ne bağlı ekipler, 6 Haziran'da başlayan 2026 yaz sezonundaki görevlerini 13 Eylül Pazar günü tamamladı. Cankurtaran Grup Amiri Samet Karaca, ekiplerin sezon boyunca yoğun bir mesai yürüttüğünü belirterek beş yıldır devam eden kayıpsız sezonları anlattı.

"Sıfır kayıpla aldığımız sezonumuzu sıfır kayıpla teslim ediyoruz"

Sezonun 13 Eylül itibarıyla sona ereceğini belirten Karaca, şunları söyledi: "6 Haziran'da başladığımız sezon; onun öncesinde hazırlık dönemimiz vardı, 15 Mayıs'ta başlamıştık; o günden bugüne 497 vakaya müdahale ettik. Bunların 110 tanesi kayıp çocuk. Sahilde kaybolan çocukları ailelerine teslim ettik. Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahillerinde 387 tane boğulma vakamız oldu. Çok şükür kaybımız olmadı. Yani kayıp aramamız olmadığı için de bu sezon kayıpsız atlattığımızı düşünüyoruz. Hiçbir problem yaşamadan sıfır kayıpla aldığımız sezonumuzu sıfır kayıpla teslim ediyoruz."

"Güvenli sahiller olarak anılmaya başladı"

Karaca, mesainin sabah 10.00'da başladığını, akşam 19.00'a, hafta sonlarında ise kimi dönemlerde 20.00'a kadar uzadığını kaydetti. Milyonlarca insanın tatil yaptığı Karasu ve Kocaali sahillerini güvenli şekilde teslim ettiklerini dile getiren Karaca, şöyle konuştu:

"Bundan sonraki süreçlerde de inşallah beş yıldır bu kayıpsız sürecimiz devam ediyorken artık Karasu ve Kocaali sahili güvenli sahiller olarak anılmaya başladı. İnsanlar daha rahat gelip tatillerini yapabiliyorlar. Burada hedefimiz, Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak daha da profesyonelleşip bu hizmeti daha ileriye taşımak. Çünkü burada yaptığımız hizmet artık tüm Türkiye'de örnek olarak gösterilmeye başlandı."