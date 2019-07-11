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Sakarya'da büyük panik! Bölgeye girişler kapatıldı

Sakarya'da sahile vuran denizaltı bombası büyük paniğe neden olurken, bölgeye girişler yasaklandı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 15:37
Sakarya'da büyük panik! Bölgeye girişler kapatıldı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde sahil kıyısına vuran ve ilk incelemelerin ardından bir denizaltıya ait olduğu belirlenen bomba paniğe neden oldu. Olay yerine bomba imha uzmanları sevk edilirken denizaltı bombasının bulunduğu bölgeye girişler yasaklandı.

Olay, Karasu Akkum mevki’inde bulunan bir plajda meydan geldi. Edinilen bilgilere göre plajda yürüyüş yapan bir vatandaş, sahilde kıyıya vurmuş bir cisim olduğunu fark edince durumu polis ekiplerine haber verdi.

Bölgeye girişler yasaklandı

Olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan ilk incelemede kıyaya vuran cismin denizaltıya ait bir bomba olduğu belirlendi. Olay yerine bomba imha uzmanları sevk edilirken kıyıda geniş güvenlik önlemleri alındı.

Öte yandan kıyaya vuran denizaltı bombasının bulunduğu bölgeye girişler yasaklandı.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 15:37
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  5. Karasu Akkum mevki

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