Sakarya'da bıçakla öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı enselendi Arifiye ilçesinde çıkan kavgada bir kişiyi bıçakla öldürdüğü iddiasıyla aranan ve 20 gün sonra yakalanan şüpheli tutuklandı.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde, kavga sırasında bir kişiyi bıçakla öldürdüğü iddia edilen ve 20 gün sonra gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. 9 Haziran'da Kemaliye Mahallesi'nde tartıştığı Abdulhamit Parlak'ı (19) bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle aranan E.S'nin (20) yakalanması için çalışma başlatıldı. E.S'nin, Hendek ilçesinde bir evde saklandığı bilgisine ulaşan Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaydan 20 gün sonra zanlıyı yakaladı. Arifiye İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edilen şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Kemaliye Mahallesi'nde, 9 Haziran'daki düğünde henüz belirlenemeyen nedenle tartışan E.S. ile Abdulhamit Parlak aynı araca binerek, Hacıköy Mahallesi'ne gitmişti. Tartışmanın büyümesi üzerine yolda E.S. tarafından bıçaklanan Parlak, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetmişti. Jandarma ekipleri,E.S'nin yakalanması için çalışma başlatmıştı.

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