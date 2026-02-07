  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Sakarya'da 20 kaçak göçmen yakalandı 2 kişi tutukladı
Gündem

Sakarya'da 20 kaçak göçmen yakalandı 2 kişi tutukladı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya

SAKARYA’nın Hendek ilçesinde, polisin durdurduğu kamyonette 20 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan araç sürücüsü ve organizatör şüphelisi tutuklandı.

Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir kapalı kasa kamyoneti durdurdu.

Kamyonette yapılan kontrolde 19 Afganistan ve 1 Pakistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından deport edildi.

 

Olayla ilgili, organizatör şüphelisi M.E.K. (25) ile sürücü B.K. (25) gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı. Ayrıca, kamyonet sürücüsüne 23 bin 216 TL idari para cezası uygulanırken, araç trafikten menedildi.

Gündem

İzmir açıklarında 28 düzensiz göçmen yakalandı

Gündem

Bingöl’de düzensiz göçmen operasyonu: İki araçta 12 kaçak yakalandı

Dünya

Mamdani’den göçmen polisine kısıtlama: Peygamber Efendimizin Medine'ye hicretini hatırlattı

x

