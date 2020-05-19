  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Görüşmeler hız kazandı! Fenerbahçe'de Dino Arslanagiç sesleri

Seyahat yasakları ne zaman bitecek? Seyahat kısıtlaması olan iller neler? Seyahat yasağı olan 15 il hangisi?

Fenerbahçe'de hangi futbolcular koronavirüse yakalandı?

Beşiktaş'tan stoper hamlesi Renato Chaves

Seyahat kısıtlaması bitti mi? | Seyahat kısıtlaması ne zaman bitecek?
için kalan
Aktüel

Sakarya’da 19 Mayıs kutlaması korona virüs tedbirlerine göre yapıldı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Sakarya’da korona virüs tedbirleri kapsamında az sayıda kişinin katılımıyla kutlandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 13:32:56 -
Sakarya’da 19 Mayıs kutlaması korona virüs tedbirlerine göre yapıldı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Sakarya’da korona virüs tedbirleri kapsamında az sayıda kişinin katılımıyla kutlandı.


Korona virüs nedeni ile sosyal mesafe kuralına uyularak gerçekleşen törene; Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever ve Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personelleri katıldı. Saat 10.30’da çelenk sunmayla başlayan program, 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunması ile sona erdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı