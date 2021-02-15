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Eğitim Sakarya'da 16 Şubat'ta okullar tatil mi?
Eğitim

Sakarya'da 16 Şubat'ta okullar tatil mi?

Sakarya'da kar tatili var mı? Koronavirüs salgını sebebiyle 20 Kasım’da yüz yüze eğitime ara verildi. Köy okullarında yüz yüze eğitim 15 Şubat Pazartesi günü başlayacak. Ancak yurdu etkisi altına alan kar yağışı sebebiyle bazı şehirlerde yüz yüze eğitime bir günlük ara verildi. Peki, Yarın Sakarya'da 16 Şubat'ta okullar tatil mi?

Yeniakit Publisher
2021-02-15 21:08:00 -
Sakarya'da 16 Şubat'ta okullar tatil mi?

Sakarya'da okullar tatil mi edildi? 15 Şubat günü köy okulları yüz yüze eğitime başlayacak ve böylelikle kademeli olarak yüz yüze eğitime geçişin ilk adımı atılmış olacaktı. Ancak yoğun kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitimin başlaması yeniden aksamış oldu. Bazı illerde okullar yeniden tatil edildi. Peki, 16 Şubat'ta Sakarya'da kar tatili var mı?

Sakarya'da 16 Şubat'ta okullar tatil mi?

Sakarya'da etkisini artırması beklenen kar nedeniyle yarın eğitime bir gün ara verildi.

Vali Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Etkili olan ve yarın da devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle ilimiz genelinde Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı resmi ve özel okul ve kurumlardan, yüz yüze eğitim yapanlar için eğitim ve öğretime, 15 Şubat Pazartesi günü için 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadelerini kullandı.

Vali Kaldırım, ayrıca tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağını kaydetti.

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