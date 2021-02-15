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Eğitim Sakarya yüz yüze eğitim ne zaman? Sakarya okullar tatil mi?
Eğitim

Sakarya yüz yüze eğitim ne zaman? Sakarya okullar tatil mi?

Sakarya kar tatili son durum | Koronavirüs salgını sebebiyle yüz yüze eğitime 20 Kasım’da ara verildi. Yüz yüze eğitime kademeli olarak 15 Şubat ve 1 Mart tarihlerinde başlanacak. Kar yağışı sebebiyle 15 Şubat’ta yüz yüze eğitime başlayacak bazı okullar kar yağışı sebebiyle ertelendi. Peki, Sakarya’da okullar ne zaman açılacak? Sakarya’da okullar ne zaman açılacak?

Yeniakit Publisher
2021-02-15 16:41:00 -
Sakarya yüz yüze eğitim ne zaman? Sakarya okullar tatil mi?

Sakarya’da okullar ne zaman açılacak? Koronavirüs salgını sebebiyle kasım ayında yüz yüze eğitime ara verildi. Yüz yüze eğitim 15 Şubat’ta köy okullarında başladı. Ancak bazı kentlerde kar yağışı sebebiyle yüz yüze eğitim ertelendi. Peki, Sakarya’da okullar ne zaman açılacak?

Sakarya yüz yüze eğitim ne zaman? Sakarya okullar tatil mi?

Sakarya’da yüz yüze eğitim kar yağışı sebebiyle iki gün daha ertelendi. Sakarya Valiliği’nden yapılan açıklamada, “İlimizde olumsuz kış şartlarının devam etmesinden dolayı meydana gelebilecek aksamalar sebebiyle Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı resmi ve özel okullarda yüz yüze eğitim yapanlar için eğitim ve öğretime 16-17 Şubat'ta 2 gün süreyle ara verilmiştir. Bu tarihlerde uzaktan eğitime devam edilecektir” ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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