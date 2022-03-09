Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girecek. Aybar fırtınası sebebiyle olumsuz hava koşullarının beklendiği illerden biri de Sakarya, peki yarın okullar tatil mi?

Sakarya yarın okullar tatil mi 10-11 Mart Valilik açıklama | Sakarya kamu kurumları tatil oldu mu 10 Mart:

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabından “İlimizde beklenen yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle; 10-11 Mart’ta Üniversiteler dahil Eğitim ve Öğretime ara verilmesi, 11 Mart’ta zorunlu ve acil hizmetlerin yürütülmesi hariç kamu personelinin idari izinli sayılması, başta olmak üzere bir dizi karar alınmıştır” paylaşımında bulundu.

Valilikten yapılan açıklama ise şöyle:

1) İlimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi kurumlardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarına,

2) Kur'an Kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine,

3) Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin faaliyetlerine,

4) Üniversite Rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda İlimizdeki yükseköğrenim faaliyetlerinde "Yüz Yüze Eğitime" 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

5) Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malül, kronik hasta ve engelliler ile hamile personelin 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar idari izinli sayılmalarına,

Ayrıca;

6) Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla, güvenlik, sağlık, AFAD, ulaşım ve oluşabilecek hasarları tespit etmek için görevlendirilecek Valiliğimize ve yerel yönetimlere bağlı birimlerdeki teknik personel dışında memur, işçi ve diğer personelin 11 Mart 2022 Cuma günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir.