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Aktüel Sakarya ve Kocaeli'de yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
Aktüel

Sakarya ve Kocaeli'de yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Yeniakit Publisher
2020-11-24 09:34:32 -
Sakarya ve Kocaeli'de yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

SAKARYA (AA) - Sakarya ve Kocaeli'de yoğun sis etkili oluyor.

Hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü kent genelinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü.

Serdivan, Erenler ve Adapazarı ilçelerinde sürücüler, trafikte dikkatle ilerledi. Yayalar da iş yerlerine giderken zorluk çekti.

Trafik ekipleri, sisin etkili olduğu bölgelerde sürücülerin daha kontrollü seyretmesini, trafik işaret ve işaretçilerine uymasını istedi.

- Kocaeli

Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü Kocaeli'de ise sabah İzmit ve Kartepe ilçelerinde sis etkili oldu.

Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunda seyahat eden sürücüler trafikte dikkatle ilerledi.

Trafik ekipleri, sürücüleri aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyardı.

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