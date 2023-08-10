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Biyografi Sakarya Valiliği'ne yeni isim! Yaşar Karadeniz kimdir?
Biyografi

Sakarya Valiliği'ne yeni isim! Yaşar Karadeniz kimdir?

Yeniakit Publisher
2023-08-10 02:22:00 -
Sakarya Valiliği'ne yeni isim! Yaşar Karadeniz kimdir?

Resmi Gazete’de yayımlanan Valiler Kararnamesi’ne göre Sakarya Valiliği'ne atanan isim belli oldu. Vali Yaşar Karadeniz kimdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yeni Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre 57 ilin valisi değişti, 16 vali ise Vali-Mülkiye Başmüfettişliği görevine atandı. Kararnameye göre Sakarya Valiliğine, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz getirildi. 3 yıl Sakarya’da görev yapan Çetin Oktay Kaldırım ise merkeze çekilerek Vali-Mülkiye Başmüfettişliğine atandı.

Yaşar Karadeniz kimdir?

1965 yılında Samsun'da dünyaya gelen Karadeniz; ilk, orta ve lise öğrenimini Samsun'da tamamlayarak, 1983 yılında Samsun Teknik Lisesi Makine Bölümü'nü bitirdi. Aynı yıl Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümüne giren Karadeniz, 1987 yılında mezun oldu ve 1988 yılında Amasya Valiliğine kaymakam adayı olarak atandı. 1987 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından lisan öğrenimi ve mesleki incelemeler yapmak üzere bir yıl süreyle İngiltere'ye gönderilen Yaşar Karadeniz, ardından kaymakam vekilliği stajını Erzincan ili Tercan ilçesinde yaptı. 1991 yılında Kaymakamlık kursunu bitirdikten sonra Yozgat'ın ilçesi Yenifakılı'ya kaymakam olarak atanan Karadeniz bu görevinin ardından Taşkent, Çukurca, Aybastı, Yeşilli, Beşikdüzü ve Eceabat'ta da kaymakamlık görevinde bulundu. 3 Eylül 2014 tarihindeki kararname ile Gaziosmanpaşa kaymakamı olarak atanan Karadeniz, 20 Ocak 2017 tarihinde Kastamonu Valisi Mesut Yıldırım'ın emeklilik kararı alması sonrasında boşalan valilik makamına 2 Mart 2017 tarihinde geçici görev ile atanarak ilk Valilik görevini üstlendi. Karadeniz son olarak ise 10 Haziran 2020 tarihinde Manisa Valiliğine atanmıştı.

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