Sakarya Valiliği’nden yolda kalan vatandaşlara kalacak yer kolaylığı

Yeni Akit/Ankara

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, evlerine gidemeyen, ya da Sakarya il sınırları içinde aracı yolda kalan vatandaşlar için öğretmenevi, misafirhaneler ve yurtların hazırlandığını duyurdu.

“Yeriniz hazır”

Vali Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda; “Kıymetli Vatandaşlarımız; Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları devam ediyor. İhtiyaç duyacak vatandaşlarımız için Öğretmenevi, misafirhanelerimiz ve yurtlarımızı hazır hale getirdik. 112 Hattını aramanız veya sahadaki ekiplerimize ulaşmanız yeterli. Yeriniz hazır” bilgisini paylaştı.