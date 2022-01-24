  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Sakarya Valiliği’nden yolda kalan vatandaşlara kalacak yer kolaylığı
Yerel

Sakarya Valiliği’nden yolda kalan vatandaşlara kalacak yer kolaylığı

Sakarya Valiliği’nce, son günlerde bölgeyi etkisi atlana alan yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalan, evlerine ulaşamayan vatandaşlar için kalacak yerler hazırlandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-24 23:13:00 -
Sakarya Valiliği’nden yolda kalan vatandaşlara kalacak yer kolaylığı

Yeni Akit/Ankara

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, evlerine gidemeyen, ya da Sakarya il sınırları içinde aracı yolda kalan vatandaşlar için öğretmenevi, misafirhaneler ve yurtların hazırlandığını duyurdu. 

Yeriniz hazır”

Vali Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda; “Kıymetli Vatandaşlarımız; Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları devam ediyor. İhtiyaç duyacak vatandaşlarımız için Öğretmenevi, misafirhanelerimiz ve yurtlarımızı hazır hale getirdik. 112 Hattını aramanız veya sahadaki ekiplerimize ulaşmanız yeterli. Yeriniz hazır” bilgisini paylaştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay