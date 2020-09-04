Sakarya Üniversitesinde uzaktan eğitim modeli kararı

SAKARYA (AA) - Sakarya Üniversitesi (SAÜ) ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2020-2021 güz dönemi için sağlık birimleri dışında uzaktan eğitim modeli kararı aldı.

SAÜ'den yapılan açıklamada, üniversite senatosu tarafından, 2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemi eğitim planlamasının görüşüldüğü belirtildi.

Açıklamada, 2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemi'nde sağlık alanında yüz yüze uygulama gerektiren Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimler Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu birimleri dışındaki tüm birimlerde önlisans, lisans ve lisansüstü programların tamamında uzaktan eğitim modelinin uygulanmasına karar verildiği bildirildi.

Sağlık alanında bahsi geçen birimlerde uygulama şekli ve esasları fakülte, bölüm ve program bazlı çalışmalar sonunda ilgili birimlerin ve öğrenci dekanlığının web sayfalarında duyurulacağı bildirildi.

Uzaktan eğitimle ilgili tüm ayrıntıların ölçme-değerlendirme, materyal desteği, psikolojik danışmanlık, özellikle yeni öğrencilere uzaktan eğitim teknik desteği üzerinde çalışmalar yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, gerekli duyuruların resmi sitelerden, sosyal medya hesaplarından ve e-mailler üzerinde yapılacağı aktarıldı.

SAÜ Senatosunun, üniversitenin uzaktan eğitim alanındaki öncülüğünü sürdürülmesini ve öğrenme çıktılarının en üst düzeyde sağlanmasını garanti edecek iyileştirmeler konusunda alınacak tedbirleri de karara bağladığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu bağlamda sağlanan koordinasyon ve teknik destek sayesinde tüm bölümler çalışmalarını 5 Ekim’e kadar tamamlayacaklardır. 5 Ekim'de başlayacak güz dönemiyle birlikte öğrencilerimize sunulacak çap ve yandal programlarının sayısı artırılmıştır. Sakarya Üniversitesi, öğrencilerin farklı ve farklılaşan hedeflerini en üst düzeyde destekleme çabasını sürdürmektedir. Sakarya Üniversitesinin bu yıl başlatacağı özgün eğitim modellerinden 'İlgi Alanı' (disiplin içi ve disiplinlerarası) ve 'Öğrenci Ar-Ge Uyumu' uygulamalarına dönük altyapı çalışmaları da tamamlanmıştır."

- SUBÜ'deki tüm birimlerde uzaktan eğitim modeli

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Senatosu, güz dönemi için uzaktan eğitim kararı aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, derslerin 5 Ekim'de uzaktan eğitim modeliyle başlayacağı belirtildi.

Açıklamada, Spor Bilimleri Fakültesinin uygulamalı derslerinin karma şekilde; yoğunlaştırılmış olarak dönem içerisinde farklı tarihlerde yüz yüze gerçekleştirileceği kaydedildi.

Mesleki uygulama yapacak öğrencilerin uygun şartlarda işletme bulmaları durumunda sigorta işlemleri SUBÜ tarafından gerçekleştirileceği ifade edildi.

Öğrencilerin bulundukları illerde de mesleki uygulamalarını yapabilecekleri belirtilen açıklamada, yıl sonu (final) değerlendirmelerinin ne şekilde yapılacağına ise pandeminin seyrine göre karar verileceği aktarıldı.



SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ise sosyal medya hesabından şunları paylaştı:

"Üniversitemiz senatosu sizlerin, bizlerin ve ailelerimizin sağlığını düşünerek eğitim-öğretimin uzaktan-online olarak yapılması kararını almıştır. Hayırlı olsun. Karar alınırken gerek kurum içi gerekse kurum dışı paydaşlarımızla görüşülmüş ve pandeminin ülke genelindeki seyri de dikkate alınmıştır. Öğrencilerimiz maske, mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde tüm birimlerimizden internet, bilgisayar ve çalışma ortamı alanında yararlanabilirler. Tüm birimlerimiz açık olacaktır. Hepinize başarılar dilerim."





