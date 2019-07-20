Sakarya Üniversitesi Besyo beden eğitimi, antrenörlük, spor yüksekokulu 2019 taban puanları, başarı sıralaması 2019 YKS tercihlerinin başlayacağı şu günlerde merak edilmeye başlandı. ÖSYM YKS 2019 sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra öğrencileri için şimdi de tercih maratonu başlayacak. YKS tercihleri 23-29 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Üniversite taban puanları 2019 son dakika olarak araştırılmaya devam edilirken, üniversitelerin Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu besyo taban puanları 2019 da merak ediliyor. Sakarya Üniversitesi 2019 besyo özel yetenek sınavı kılavuzunu açıkladı. Sakarya Üniversitesi besyo taban puanları 2019 merak ediliyordu. Sakarya Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi besyo taban puanı 180 oldu.

Sakarya Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019

Beden Eğitimi Öğretmenliği: 180.000

Antrenörlük Eğitimi: 180.000

Milli – Spor Lisesi : 200.000

2019 YKS sonuçları 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklandı. Öğrenciler YKS TYT, AYT ve YDS sınav sonuçlarına 18 Temmuz’dan itibaren sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişilebilmekte. 2019 YKS tercihleri 23-29 18 Temmuz 2019 tarihinde arasında yapılacak. Üniversite YKS kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

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