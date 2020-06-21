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Aktüel

Sakarya polisinden video klipli Babalar Günü kutlaması

Yeniakit Publisher
2020-06-21 16:09:34 -
Sakarya polisinden video klipli Babalar Günü kutlaması

SAKARYA (AA) - Sakarya Emniyet Müdürlüğü personeli, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya'nın Babalar Günü'nü hazırladıkları video kliple kutladı.

İl Emniyet Müdürü Kaya'ya sürpriz yapmak amacıyla kamera karşısına geçen Emniyet Müdürlüğünün çeşitli birimlerinde görevli polisler, "Sayın Müdürüm, Babalar Gününüz kutlu olsun." diyerek klip hazırladı.

Babalar Günü dolayısıyla özel pasta da hazırlatan polisler, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya'yı evinde ziyaret etti.

Klibi izleyen Kaya, büyük mutluluk yaşadı.

Emeği geçen personele teşekkür eden Kaya, "En güzel Babalar Günü hediyesiydi, çok duygulandım. Hepinizle gurur duyuyorum, sizler benim ailemsiniz. Klibin düşünülmesinde ve hazırlanmasında emeği geçen her personelimizi ayrı ayrı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

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