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Eğitim Sakarya okullar yarın tatil olacak mı? 1 Aralık Sakarya okul var mı?
Eğitim

Sakarya okullar yarın tatil olacak mı? 1 Aralık Sakarya okul var mı?

Sakarya 1 Aralık okullar tatil mi? Pek çok ilde fırtına sebebiyle okullar tatil edildi. Sakaryalı öğrenciler okulların yarın tatil olup olmayacağını araştırmaya başladı. 1 Aralık’ta okullar tatil mi?

Yeniakit Publisher
2021-11-30 13:32:00 -
Sakarya okullar yarın tatil olacak mı? 1 Aralık Sakarya okul var mı?

Sakarya’da lodos etkisini sürdürüyor. Bu sebeple öğrenciler kentte yarın okulların olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, Sakarya okullar yine tatil mi?

Sakarya okullar yarın tatil olacak mı? 1 Aralık Sakarya okul var mı?

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, kentte etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtınanın, sağanakla beraber sürmesinin beklendiğini belirtti.

Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olması konusunda uyaran Kaldırım, "Sevgili hemşehrilerim, ilimizde hayatı olumsuz etkilemeye devam eden hava koşulları ve lodos nedeniyle, eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir" ifadesini kullandı.

Vali Kaldırım, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de bir gün izinli sayılacağını aktardı.

Sakarya’da etkili olan fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Bu sebeple 1 Aralık’ta okulların kapalı olup olmayacağına ilişin henüz bir açıklama yapılmadı.

 

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