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Eğitim Sakarya okullar tatil mi son dakika! Sakarya’da okullar kaç gün tatil edildi?
Eğitim

Sakarya okullar tatil mi son dakika! Sakarya’da okullar kaç gün tatil edildi?

Sakarya’da yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yüz yüze eğitime başlayan köy okullarında okuyan öğrenci ve aileleri Sakarya’da bugün yüz yüze eğitimin olup olmadığını merak ediyor. Köy okullarında okuyan öğrencileri kar yağışı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle 18 Şubat'ta yüz yüze eğitim ertelendi bir çok ilde bugün ve yarın okullar tatil edildi. Peki Sakarya’da okullar tatil mi? Sakarya’da bugün okullar tatil mi? Sakarya’da bugün okul var mı? Yarın okul var mı?

Yeniakit Publisher
2021-02-18 09:11:00 - 2021-02-18 09:12:16
Sakarya okullar tatil mi son dakika! Sakarya’da okullar kaç gün tatil edildi?

Son dakika haberleri okullar tatil mi? Sakarya’da okullar tatil mi? Kar tatili haberleri ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Kar yağışının devam etmesinin ardından yarın okullar tatil mi sorusu gündemde yer alıyor. Peki Bugün okullar tatil mi? Sakarya'da kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yüz yüze eğitime iki gün daha ara verildi. Sakarya’da okullar kaç gün tatil edildi? İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Olumsuz kış şartları nedeniyle 18-19 Şubat'ta resmi ve özel okullarımızda uzaktan eğitime devam edilecektir. Müdürlüğümüze bağlı resmi ve özel kurumlar da çalışmalarına iki gün ara vereceklerdir." ifadeleri kullanıldı.

Sakarya'da kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle yüz yüze eğitime ilk önce 15 Şubat, ardından 16-17 Şubat'ta ara verilmişti.

 

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