Sakarya okullar tatil mi son dakika! Sakarya’da okullar kaç gün tatil edildi?

Sakarya’da yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yüz yüze eğitime başlayan köy okullarında okuyan öğrenci ve aileleri Sakarya’da bugün yüz yüze eğitimin olup olmadığını merak ediyor. Köy okullarında okuyan öğrencileri kar yağışı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle 18 Şubat'ta yüz yüze eğitim ertelendi bir çok ilde bugün ve yarın okullar tatil edildi. Peki Sakarya’da okullar tatil mi? Sakarya’da bugün okullar tatil mi? Sakarya’da bugün okul var mı? Yarın okul var mı?