Sakarya okullar tatil mi? Sakarya yarın okul var mı 19 Şubat

Sakarya yüz yüze eğitim var mı? Yoğun kar yağışı sebebiyle pek çok ilde yüz yüze eğitime ara verildi. Sakarya’da da yüz yüze eğitime 18 Ocak Perşembe günü ara verildi. Peki, Sakarya okullar ne zaman açılacak? 19 Şubat Sakarya’da okullar var mı?