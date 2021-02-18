  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Sakarya okullar tatil mi? Sakarya yarın okul var mı 19 Şubat
Eğitim

Sakarya okullar tatil mi? Sakarya yarın okul var mı 19 Şubat

Sakarya yüz yüze eğitim var mı? Yoğun kar yağışı sebebiyle pek çok ilde yüz yüze eğitime ara verildi. Sakarya’da da yüz yüze eğitime 18 Ocak Perşembe günü ara verildi. Peki, Sakarya okullar ne zaman açılacak? 19 Şubat Sakarya’da okullar var mı?

Yeniakit Publisher
2021-02-18 19:51:00 -
Sakarya okullar tatil mi? Sakarya yarın okul var mı 19 Şubat

Türkiye’nin büyük bir bölümü soğuk havanın etkisi altında. Sakarya’da etkili kar yağışı sebebiyle 18 Ocak Perşembe günü yüz yüze eğitime ara verildi. Peki, yarın okullar var mı?

Sakarya okullar tatil mi? Sakarya yarın okul var mı 19 Şubat

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Olumsuz kış şartları nedeniyle 18-19 Şubat'ta resmi ve özel okullarımızda uzaktan eğitime devam edilecektir. Müdürlüğümüze bağlı resmi ve özel kurumlar da çalışmalarına iki gün ara vereceklerdir." ifadeleri kullanıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Soylu ‘mutluyum’ diyerek duyurdu! ‘İmkansızı başardık’
Gündem

Bakan Soylu ‘mutluyum’ diyerek duyurdu! ‘İmkansızı başardık’

İçişleri Bakanı Soylu, Ankara'da Afet Eğitim Yılı Bakanlıklar Arası İşbirliği Protokolü İmza Töreni'nde konuştu. Bakan Soylu, ''81 ilde Güve..
Merkez Bankası'nın kararı sonrası doları olanlar üzüldü! İşte son rakamlar
Ekonomi

Merkez Bankası'nın kararı sonrası doları olanlar üzüldü! İşte son rakamlar

Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 17'de sabit bıraktı. Faiz kararının ardından Dolar/TL 6,94-6..
Babacan'a kendi partisi baş kaldırdı!
Siyaset

Babacan'a kendi partisi baş kaldırdı! "Asla kabul edilemez"

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Anayasa'nın ilk 4 maddesinin değiştirilebileceğini söylemesi ve terör örgütünün siyasi uzantısı H..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay