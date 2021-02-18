Sakarya okullar tatil mi? Sakarya yarın okul var mı 19 Şubat
Sakarya yüz yüze eğitim var mı? Yoğun kar yağışı sebebiyle pek çok ilde yüz yüze eğitime ara verildi. Sakarya’da da yüz yüze eğitime 18 Ocak Perşembe günü ara verildi. Peki, Sakarya okullar ne zaman açılacak? 19 Şubat Sakarya’da okullar var mı?
Türkiye’nin büyük bir bölümü soğuk havanın etkisi altında. Sakarya’da etkili kar yağışı sebebiyle 18 Ocak Perşembe günü yüz yüze eğitime ara verildi. Peki, yarın okullar var mı?
Sakarya okullar tatil mi? Sakarya yarın okul var mı 19 Şubat
Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Olumsuz kış şartları nedeniyle 18-19 Şubat'ta resmi ve özel okullarımızda uzaktan eğitime devam edilecektir. Müdürlüğümüze bağlı resmi ve özel kurumlar da çalışmalarına iki gün ara vereceklerdir." ifadeleri kullanıldı.