  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Piyango, bahis ve at yarışı neden haram? Ali Rıza Demircan Hoca yazdı!

Trump Kennedy’nin adını sildirip kendi adını yazdırdı! Tepkiler gecikmedi

Umrede hem Türk kadınına hem ümmete terbiyesizlik: Haram diyor bir de! Sanki Kur’an-ı Kerim’de ayet yazıyor

Özgür Özel, Cumhuriyet’e konuşmuştu! İletişim Başkanı Duran: Dile getirdiği ifadeler gerçeği yansıtmıyor

Milyonlarca lira kasada kalacak! Maliye tamam sıra belediyelerde

Fethiye’de Şampiyonlar Ligi final tarifesi: Galatasaray maçının bilet fiyatlarını duyanlar şaşkına dönüyor

İçki satan markete ayyaş kadın baskını! Alkol içmek çağdaşlıksa ya bu ne?

Bomba iddia: Türkiye-Ermenistan sınırı 32 yıl sonra açılıyor!

ABD’nin saldırısında derin şüphe: Önce terörle karıştır sonra müdahale et

Dünya bu görüşmeye kilitlendi! Netanyahu ve Trump İran'a saldırmak için bir araya geliyor
Aktüel Sakarya ‘öğrenci ve genç dostu’ projelerle büyüyor
Aktüel

Sakarya ‘öğrenci ve genç dostu’ projelerle büyüyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Sakarya ‘öğrenci ve genç dostu’ projelerle büyüyor

Sakarya, attığı son adımlarla ‘öğrenci dostu şehir’ iddiasını güçlendirdi. Yusuf Alemdar öncülüğündeki Sakarya Büyükşehir Belediyesi öncelikle ulaşımda ve hayatın her alanında gençlerin ve ailelerin bütçesine önemli katkılar sunuyor. Şehir geneline yayılan spor yatırımlarının yanı sıra toplu taşımada ilk ve orta öğretime ücretsiz ulaşımın ve öğrencilere sabit 10 TL tarifesinin müjdesini veren Alemdar, “Ulaşımda Türkiye’de bir ilki gerçekleştirmenin gurunu yaşıyoruz” dedi. Belediye, kurduğu Kampüs Mutfak’ta gençlere her çeşit yemeği uygun fiyata sunuyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, son dönemde öğrencilere yönelik sosyal projeleriyle dikkat çekiyor. Türkiye’ye örnek olacak nitelikteki uygulamalar, özellikle artan yaşam maliyetleri karşısında öğrenciler ve aileler için önemli bir destek sağlıyor.

ÖĞRENCİ BÜTÇESİNE KATKI

Ulaşımdan beslenmeye kadar birçok alanda hayata geçirilen projeler Sakarya’nın, “öğrenci dostu şehir” iddiasını biraz daha güçlendirdi.

Yusuf Alemdar, ilk olarak ulaşımda ilk ve ortaokulun tamamen ücretsiz olacağı müjdesini, üniversite öğrencilerine ise sabit 10 TL tarifesini müjdeledi.

Gençlerin ve ailelerin ekonomisine büyük katkı sunan Sakarya Büyükşehir, daha sonra ise üniversite içine Kampüs Mutfak’ı kurdu ve günlük 2 bin öğrenciye her çeşit yemeği en uygun fiyatlara sundu.

Gençler için spor tesisleri

Sakarya’da öğrencilere ve gençlere yönelik sunulan destekler, spor yatırımlarıyla da pekiştiriliyor. “Sporda başarı tesisleşmeden gelir” anlayışıyla hareket eden Sakarya Büyükşehir, şehir genelinde 17 adet futbol, basketbol ve voleybol sahası inşa ediyor. Arifiye’ye ise Gençlik Merkezi ve Yüzme Havuzu kazandırılıyor.

“İZ BIRAKACAK PROJELER ÜRETİYORUZ”

Yusuf Alemdar, “Sakarya’mıza iz bırakacak projeler üretmenin gayreti içerisindeyiz. Ulaşımda Türkiye’de ilk olmanın gururunu yaşıyoruz.  Gençlerin ulaşım maliyetlerini düşürürken, aile bütçelerine doğrudan katkı sağlıyoruz. Gençlerimiz hem şehrimizin hem de ülkemizin geleceği ve en kıymetli hazinemizdir. Onların hayatını kolaylaştırmak ve eğitim süreçlerine destek olmak bizim en önemli sorumluluğumuzdur. Şehir genelinde spor altyapısını güçlendiren yatırımları hayata geçiriyoruz. Her ilçemizde spor sahaları inşa ediyoruz. Kampüs Mutfak projesiyle de gençlerimize sağlıklı, hijyenik ve uygun fiyatlı yemekler sunuyoruz. Günlük 2 bin öğrencimiz bu hizmetten faydalanabiliyor” dedi.

ÖNCE METROBÜS, SONRA RAYLI…

Başkan Alemdar’ın “Ulaşımda Sakarya Zamanı” sloganıyla başlattığı, şehri bütünsel olarak ele alan projeler kapsamında ilk adımla Metrobüs ile buluşan şehir, şimdi ise Kampüs’ten şehrin merkezi bölgelerine ulaşacak Raylı Sistem için gün sayıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23