Sakarya ‘öğrenci ve genç dostu’ projelerle büyüyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, son dönemde öğrencilere yönelik sosyal projeleriyle dikkat çekiyor. Türkiye’ye örnek olacak nitelikteki uygulamalar, özellikle artan yaşam maliyetleri karşısında öğrenciler ve aileler için önemli bir destek sağlıyor.

ÖĞRENCİ BÜTÇESİNE KATKI

Ulaşımdan beslenmeye kadar birçok alanda hayata geçirilen projeler Sakarya’nın, “öğrenci dostu şehir” iddiasını biraz daha güçlendirdi.

Yusuf Alemdar, ilk olarak ulaşımda ilk ve ortaokulun tamamen ücretsiz olacağı müjdesini, üniversite öğrencilerine ise sabit 10 TL tarifesini müjdeledi.

Gençlerin ve ailelerin ekonomisine büyük katkı sunan Sakarya Büyükşehir, daha sonra ise üniversite içine Kampüs Mutfak’ı kurdu ve günlük 2 bin öğrenciye her çeşit yemeği en uygun fiyatlara sundu.

Gençler için spor tesisleri

Sakarya’da öğrencilere ve gençlere yönelik sunulan destekler, spor yatırımlarıyla da pekiştiriliyor. “Sporda başarı tesisleşmeden gelir” anlayışıyla hareket eden Sakarya Büyükşehir, şehir genelinde 17 adet futbol, basketbol ve voleybol sahası inşa ediyor. Arifiye’ye ise Gençlik Merkezi ve Yüzme Havuzu kazandırılıyor.

“İZ BIRAKACAK PROJELER ÜRETİYORUZ”

Yusuf Alemdar, “Sakarya’mıza iz bırakacak projeler üretmenin gayreti içerisindeyiz. Ulaşımda Türkiye’de ilk olmanın gururunu yaşıyoruz. Gençlerin ulaşım maliyetlerini düşürürken, aile bütçelerine doğrudan katkı sağlıyoruz. Gençlerimiz hem şehrimizin hem de ülkemizin geleceği ve en kıymetli hazinemizdir. Onların hayatını kolaylaştırmak ve eğitim süreçlerine destek olmak bizim en önemli sorumluluğumuzdur. Şehir genelinde spor altyapısını güçlendiren yatırımları hayata geçiriyoruz. Her ilçemizde spor sahaları inşa ediyoruz. Kampüs Mutfak projesiyle de gençlerimize sağlıklı, hijyenik ve uygun fiyatlı yemekler sunuyoruz. Günlük 2 bin öğrencimiz bu hizmetten faydalanabiliyor” dedi.

ÖNCE METROBÜS, SONRA RAYLI…

Başkan Alemdar’ın “Ulaşımda Sakarya Zamanı” sloganıyla başlattığı, şehri bütünsel olarak ele alan projeler kapsamında ilk adımla Metrobüs ile buluşan şehir, şimdi ise Kampüs’ten şehrin merkezi bölgelerine ulaşacak Raylı Sistem için gün sayıyor.