Üsküdar’ın imamları yok, kilise yöneticileri var! Twerk kursu ve Noel çarşısından sonra CHP’li Dedetaş’tan bir skandal daha

Mübarek Ramazan ayında düzenlediği “twerk dansı” ve “Noel Çarşısı” rezaletiyle hafızalara kazınan Sinem Dedetaş sorumluluğundaki Üsküdar Belediyesi’nin, bir yıldır personel ikramiyelerini ödemekte zorlandığı da ortaya çıkmış; AK Parti yönetimindeyken Türkiye’nin en az borcu olan ikinci belediyesiyken CHP’ye geçtikten sonra çöküşe geçen belediyenin içler acısı hali, Dedetaş’ın yönetimdeki beceriksizliğini gözler önüne sermişti. Şehir Hatları’nın başındayken kayın pederinin şirketine kıyak geçtiği skandalı da bizzat solcular tarafından ortaya konan Sinem Dedetaş’ın, Üsküdar’ın ruhuna uymayan ayrımcı bir siyaset izlemesi ise dikkatlerden kaçmıyor.

RUM VE ERMENİLERLE BİR ARAYA GELDİ

İstanbul Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Rum ve Ermeni kiliselerine bağlı vakıf yöneticileri, din görevlileri ve cemaat mensuplarıyla bir araya geldi.

Buluşmayı sosyal medya hesabından duyuran Dedetaş, “Üsküdar'ımızın çok kültürlü ve çok inançlı yapısının en kıymetli paydaşlarından olan Rum ve Ermeni kiliselerimizin vakıf yöneticileri, din görevlileri ve cemaat mensuplarıyla bir araya gelmekten büyük memnuniyet duydum” dedi. Üsküdar'ın çok kültürlü bir yapısı olduğunu vurgulayan Dedetaş, “Bizim için Üsküdar, herkesin kendini eşit, güvende ve bu kentin asli bir parçası hissettiği bir yuva. Bu güçlü dayanışmayı hep birlikte büyütmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

MÜSLÜMAN DİN ADAMLARINI DA AĞIRLADIN MI?

“Noel Çarşısı” açıp Müslüman mahallesinde salyangoz satmaya çalışan; Mübarek Ramazan-ı Şerif’te “twerk kursu” açıp ahlaksız dans hareketlerini Üsküdarlı kadınlara öğretmeye kalkan Dedetaş’ın, Rum ve Ermenileri “Üsküdar’ın en kıymetli paydaşlarından” olarak tanıtması, göz boyama çabası olarak görüldü. Vatandaşlar, “Üsküdar’ın kıymetli olmayan paydaşı mı var?” sorusunu yönelttiler.

“Cami imamları ile ne zaman bir araya geldin mi Selin hanım?” diye soran Üsküdarlılar, “Ramazan ayında Müslüman kadınların ahlakını bozmak için ‘twerk dansı kursu’ verdirdin. Şimdi de Ermeni kilise vakıf yöneticileri, din görevlileri ve cemaat mensuplarıyla toplantı düzenleyip, fotoğraf veriyorsunuz. Aynı toplantıyı, Ermeni olmayan, bu yurdun öz çocukları Müslüman cemaat temsilcileri ile hiç yaptın mı?” diyerek tepkilerini dile getirdiler.