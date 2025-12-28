  • İSTANBUL
Ölümle dansı ucuz atlattı! Şişli'de makas terörü bu kez alevlerle bitti

Giriş Tarihi:

İstanbul Şişli’de trafiği hiçe sayarak makas atan sorumsuz bir sürücü, hem kendi hayatını hem de diğer sürücüleri büyük bir tehlikeye attı.

Aşırı hızla ilerleyen ve şeritler arasında tehlikeli manevralar yapan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak hızla bariyerlere çarptı.

 

 

Çarpmanın şiddetiyle aracın motor kısmı bir anda alev alırken, yanan otomobil yol boyunca savrularak tekrar bariyerlere vurup durabildi.

