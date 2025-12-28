Başörtülünün elini bırakıp ısrarla tutmadı! Gülben Ergen’den cevap var izah yok

Adıyaman'daki halay görüntülerinde yanındaki tesettürlü kadının elini aniden bırakmasıyla tepki çeken Gülben Ergen, sessizliğini bozdu ancak açıklaması tatmin etmedi. Sosyal medyada çığ gibi büyüyen eleştiriler üzerine konuşan ismin, "niye bıraktığına" ve kadının tekrar el uzatmasına rağmen neden "ısrarla tutmadığına" dair mantıklı bir açıklama getirememesi dikkat çekti.

BAŞÖRTÜLÜ KADININ ELİNİ TUTMADI' İDDİASI

Etkinlikte halay çekme esnasında Gülben Ergen'in yanındaki başörtülü kadının elini bilerek tutmadığı konuşuluyordu.

Ergen, X hesabından yaptığı paylaşım ile tepki gösterdi, "Bunlar gibiler yüzünden ülke birbirini ötekileştirir oldu! Cahil! Özür dile özür!" diye yazdı.

Bunun üzerine sosyal medya kullanıcıları ise, Ergen’e, “başörtülünün elini tutmayıp ötekileştiren siz mi söylüyorsunuz” yorumları yaptı.

Ergen, şunları söyledi:

"Benim için insanlar ikiye ayrılır.

İyi insanlar.

Kötü insanlar.

Halay çeken genç kızlarımızla dalıp gitmişim.

Elini tutmadığım kadın diye bi şey olamaz.

Kötü niyetinizde boğulun!

İnsanları ne giydikleri ya da giymedikleri üzerinden yargılamam.

Yargılayan cahiller ordusu zavallısınız!"

O kadınla fotoğraf çektirdi!

Sosyal medyada günlerdir tartışılan "el tutmama" görüntülerinin ardından Gülben Ergen, eleştirilerin odağındaki o ismi bularak bir araya geldi. Adıyaman'daki halay sırasında elini bıraktığı ve sonrasında uzatılan eli görmezden geldiği iddia edilen başörtülü kadınla yan yana gelen ünlü şarkıcı, çektiği samimi fotoğrafı paylaşarak buzları eritmeye çalıştı.