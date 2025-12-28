  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem Başörtülünün elini bırakıp ısrarla tutmadı! Gülben Ergen’den cevap var izah yok
Gündem

Başörtülünün elini bırakıp ısrarla tutmadı! Gülben Ergen’den cevap var izah yok

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

Adıyaman'daki halay görüntülerinde yanındaki tesettürlü kadının elini aniden bırakmasıyla tepki çeken Gülben Ergen, sessizliğini bozdu ancak neden elini tutmadığını açıklayamadı.

Adıyaman'daki halay görüntülerinde yanındaki tesettürlü kadının elini aniden bırakmasıyla tepki çeken Gülben Ergen, sessizliğini bozdu ancak açıklaması tatmin etmedi. Sosyal medyada çığ gibi büyüyen eleştiriler üzerine konuşan ismin, "niye bıraktığına" ve kadının tekrar el uzatmasına rağmen neden "ısrarla tutmadığına" dair mantıklı bir açıklama getirememesi dikkat çekti.

 

 

BAŞÖRTÜLÜ KADININ ELİNİ TUTMADI' İDDİASI

Etkinlikte halay çekme esnasında Gülben Ergen'in yanındaki başörtülü kadının elini bilerek tutmadığı konuşuluyordu.

Ergen, X hesabından yaptığı paylaşım ile tepki gösterdi, "Bunlar gibiler yüzünden ülke birbirini ötekileştirir oldu! Cahil! Özür dile özür!" diye yazdı.

Bunun üzerine sosyal medya kullanıcıları ise, Ergen’e, “başörtülünün elini tutmayıp ötekileştiren siz mi söylüyorsunuz” yorumları yaptı.

Ergen, şunları söyledi:

"Benim için insanlar ikiye ayrılır.

İyi insanlar.

Kötü insanlar.

Halay çeken genç kızlarımızla dalıp gitmişim.

Elini tutmadığım kadın diye bi şey olamaz.

Kötü niyetinizde boğulun!

İnsanları ne giydikleri ya da giymedikleri üzerinden yargılamam.

Yargılayan cahiller ordusu zavallısınız!"

O kadınla fotoğraf çektirdi!

Sosyal medyada günlerdir tartışılan "el tutmama" görüntülerinin ardından Gülben Ergen, eleştirilerin odağındaki o ismi bularak bir araya geldi. Adıyaman'daki halay sırasında elini bıraktığı ve sonrasında uzatılan eli görmezden geldiği iddia edilen başörtülü kadınla yan yana gelen ünlü şarkıcı, çektiği samimi fotoğrafı paylaşarak buzları eritmeye çalıştı.

 

İlk ayrılık kararı kulisleri hareketlendirdi! Sergen Yalçın yıldız futbolcuyu gönderiyor
İlk ayrılık kararı kulisleri hareketlendirdi! Sergen Yalçın yıldız futbolcuyu gönderiyor

Spor

İlk ayrılık kararı kulisleri hareketlendirdi! Sergen Yalçın yıldız futbolcuyu gönderiyor

Sergen Yalçın transfer planını açıkladı
Sergen Yalçın transfer planını açıkladı

Spor

Sergen Yalçın transfer planını açıkladı

Gülben Ergen'den Adıyaman'da tepki çeken hareket! Halay sırasında yanındaki kadını görünce elini aniden bıraktı
Gülben Ergen'den Adıyaman'da tepki çeken hareket! Halay sırasında yanındaki kadını görünce elini aniden bıraktı

Sosyal Medya

Gülben Ergen'den Adıyaman'da tepki çeken hareket! Halay sırasında yanındaki kadını görünce elini aniden bıraktı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Millet

Bunlara hak etmedikleri değeri verirseniz sonuç bu. Memlekette sanatçı yok. Eline mikrofonu alıp bağıranlar sanatçıyım diye geziyor.

Asil Ender

Şımarık ve yüzsüzlükle birleşen kibirden insanımızı küçük görüp onların sırtından geçinenasalaklar.Sizin yatacak yetiniz varmı.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23