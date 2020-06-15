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Aktüel

Sakarya Nehri’nde kaybolan 13 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları sürüyor

Arkadaşlarıyla birlikte Sakarya Nehri’ne yüzmeye giden ve nehirde kaybolan 13 yaşındaki Gökdeniz Serbest’i arama çalışmaları devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 13:23:00 -
Sakarya Nehri’nde kaybolan 13 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları sürüyor

Arkadaşlarıyla birlikte Sakarya Nehri’ne yüzmeye giden ve nehirde kaybolan 13 yaşındaki Gökdeniz Serbest’i arama çalışmaları devam ediyor.


Edinilen bilgilere göre, Adapazarı ilçesi Turnadere Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallede ikamet eden 13 yaşındaki Gökdeniz Serbest, arkadaşlarıyla birlikte nehre gitti. Nehirde yüzmekte olan 13 yaşındaki Serbest ile bir arkadaşı bir anda boğulma tehlikesi geçirdi. Gökdeniz Serbest bir süre sonra suda gözden kaybolurken, diğer boğulma tehlikesi geçiren çocuk ise kendi imkanlarıyla sudan çıktı. AFAD ve deniz polisi, dün akşam saatlerinde ara verdikleri arama çalışmasına bu sabah yeniden başladı. Yaklaşık 20 kişiden oluşan arama-kurtarma ekibine polis dalgıçlar da destek veriyor.

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