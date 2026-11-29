Olay, Adapazarı ilçesi Şeker Mahallesi Ak Sokak'ta pazartesi pazarı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silah ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Pompalı tüfekle ateş de açılan kavgada 4 kişi bıçakla, 4 kişi ise darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya müdahale ederek, tarafları ayırdı.

Yaralılar, ambulanslarla ve kendi imkanlarıyla gittikleri üç farklı hastanede tedavi altına alındı.

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan B.K.’nin (28) dizinde, Y.K.’nin (32) sol kulağında kesi bulunduğu, darbedilen H.C.K. (27) ile N.K.’nin (36) ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Yenikent Devlet Hastanesine başvuran C.A.’nın (34) bacağından bıçaklandığı ve pansuman yapıldığı, darp nedeniyle başvuran Y.A. (25) ve G.A.’nın (31) ise tetkiklerinin devam ettiği belirtildi. Serdivan Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan E.K.’nin (32) ise karnının sağ alt bölgesinden bıçaklandığı ve bilincinin açık olduğu kaydedildi. Tedavi altına alınan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.