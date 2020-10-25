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Aktüel Sakarya, Kocaeli, Zonguldak ve Karabük'te KPSS heyecanı
Aktüel

Sakarya, Kocaeli, Zonguldak ve Karabük'te KPSS heyecanı

Yeniakit Publisher
2020-10-25 11:41:57 -
Sakarya, Kocaeli, Zonguldak ve Karabük'te KPSS heyecanı

SAKARYA (AA) - Sakarya, Kocaeli, Zonguldak ve Karabük'te Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans oturumu başladı.

Sakarya Zübeyde Hanım Ortaokulu ve Sakarya Anadolu Lisesinde, adaylar salonlara alınmadan önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske dağıtıldı ve adayların ellerine dezenfektan uygulandı.

Sınav görevlileri, koronavirüs tedbirleri kapsamında, sosyal mesafeye uygun şekilde adayların kimlik bilgilerini kontrol edip salonlara aldı.

- Zonguldak

Zonguldak'ta sınava girmek için bekleyen adaylara, sınav öncesi maske dağıtıldı ve ellerine dezenfektan uygulandı.

Öğrenciler daha sonra görevliler tarafından kimlik ve sınav giriş belgeleri kontrol edilerek salonlara alındı.

Sınav öncesi polisler ve görevli öğretmenler, öğrenci ve velilere sosyal mesafe ve maske kullanımı konularında sık sık uyarıda bulundu.

Okul önlerinde bekleyen bazı velilerin çocuklarının başarısı için dua ettiği görüldü.

Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmadı.

- Kocaeli

Kocaeli'de, KPSS Ön Lisans oturumu için adaylar, sosyal mesafeye uygun şekilde kimlik bilgileri kontrol edilerek sınav salonlarına alındı.

Kocaeli Üniversitesi Anıtpark Yerleşkesinde maske dağıtılan adaylar, ellerine dezenfektan uygulanarak ve ateşleri ölçülerek salonlara alındı.

- Karabük

Karabük'te adaylar, sosyal mesafeye uygun şekilde kimlik bilgileri kontrol edilerek sınav salonlarına alındı.

PCR testi pozitif çıkan ya da temaslı olan ve sınava girecek kişilerin ambulanslar ve İl Sağlık Müdürlüğüne ait özel araçlarla sınav salonlarına getirildiği, sınav bitiminde tekrar evlerine bırakılacağı öğrenildi.

Adaylara genel yetenek ve genel kültür testlerinden toplam 120 soruyu yanıtlamaları için 130 dakika süre verilen sınav, saat 12.25'te sona erecek.


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