Sakarya Hendek'te 4.7 şiddetinde korkutan deprem! İstanbul'dan da hissedildi Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre depremin merkez üssü Sakarya Hendek olan ve İstanbul'da da hissedilen bir 4.7 şiddetinde deprem meydana geldi.

Saat 16:08 sularında merkez üssü Sakarya'nın Hendek ilçesi olan deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 16.08'de Hendek'te 4,6 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Sarsıntının yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4,7 olarak açıkladı. Deprem İstanbul'da da hissedildi.

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