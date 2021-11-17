  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Sakarya Gaz Sahası’nda deniz altı boru hattı döşeme işini Saipem yapacak
Ekonomi

Sakarya Gaz Sahası’nda deniz altı boru hattı döşeme işini Saipem yapacak

Sakarya Gaz Sahası’nda deniz altı boru hattı döşeme işini İtalyan petrol sahası hizmetleri şirketi Saipem üstlendi.

Yeniakit Publisher
2021-11-17 18:45:00 -
Sakarya Gaz Sahası’nda deniz altı boru hattı döşeme işini Saipem yapacak

Şirket, 600 milyon dolarlık nakliye ve kurulum faaliyetlerini içeren iki yeni deniz aşırı sözleşme imzaladı. İlk sözleşme Chevron Australia tarafından Avustralya’nın kuzey-batı kıyılarında yaklaşık 200 kilometre açıkta bulunan gaz sahası Jansz-lo Projesi’ni kapsıyor. İkinci sözleşme ise Karadeniz’de Sakarya Gaz Sahası’nda yapılacak deniz altı boru hattı döşeme işini içeriyor. Sözleşme kapsamında hattın 2 bin 200 metre derinliğe taşınması ve kurulması işi Saipem’e ait Castorone gemisince yapılacak. Gazı deniz altından karaya taşıyacak hattın döşenmesine yönelik açık deniz operasyonlarına 2022’nin bahar aylarında başlanacak.
Saipem Genel Müdürü ve Üst Yöneticisi Francesco Caio, deniz altı kurulumunda uzman olduklarını belirtti. Caio, “Yaptığımız yeni sözleşmeler, talepte görülen iyileşmeyi ortaya koyuyor” ifadesini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de daha evvel yaptığı açıklamada Karadeniz gazının üç etapta karaya çıkarılacağını kaydetmişti. “İlk aşama olan deniz tabanı doğal gaz üretim sistemlerinin tasarımını bitirdik. 10 kuyu için hazırlıklara başladık. 2022 yılında 169 kilometre boruyu deniz dibine sereceğiz” demişti.
Türkiye, Karadeniz’de 540 milyar metreküp doğal gaz keşfetmişti. Söz konusu gazın 2023’te şebekeye verilmesi hedefleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan'a
Ekonomi

Erdoğan'a "Bir faiz indirimi daha mı geliyor?" sorusu soruldu! İşte cevabı

Grup toplantısında faize karşı olduğunu bir kez daha söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gazeteciler "Bir faiz indirimi daha mı ge..
Seni kurnaz
Gündem

Seni kurnaz "Tilki" seni! Sonunda bunu da yaptı

'Kokuşmuş mahalle' olarak tabir edilen magazin camiasının genç yaşta pohpohlayarak gaz verdiği Aleyna Tilki, gündeme gelmek için elinden gel..
Altın için yeni tahmin bomba! Dünyaca ünlü banka duyurdu
Ekonomi

Altın için yeni tahmin bomba! Dünyaca ünlü banka duyurdu

İsviçre merkezli Credit Suisse bankası, altın fiyatlarına ilişkin çarpıcı bir tahmin paylaştı

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay