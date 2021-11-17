Sakarya Gaz Sahası’nda deniz altı boru hattı döşeme işini Saipem yapacak

Şirket, 600 milyon dolarlık nakliye ve kurulum faaliyetlerini içeren iki yeni deniz aşırı sözleşme imzaladı. İlk sözleşme Chevron Australia tarafından Avustralya’nın kuzey-batı kıyılarında yaklaşık 200 kilometre açıkta bulunan gaz sahası Jansz-lo Projesi’ni kapsıyor. İkinci sözleşme ise Karadeniz’de Sakarya Gaz Sahası’nda yapılacak deniz altı boru hattı döşeme işini içeriyor. Sözleşme kapsamında hattın 2 bin 200 metre derinliğe taşınması ve kurulması işi Saipem’e ait Castorone gemisince yapılacak. Gazı deniz altından karaya taşıyacak hattın döşenmesine yönelik açık deniz operasyonlarına 2022’nin bahar aylarında başlanacak.

Saipem Genel Müdürü ve Üst Yöneticisi Francesco Caio, deniz altı kurulumunda uzman olduklarını belirtti. Caio, “Yaptığımız yeni sözleşmeler, talepte görülen iyileşmeyi ortaya koyuyor” ifadesini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de daha evvel yaptığı açıklamada Karadeniz gazının üç etapta karaya çıkarılacağını kaydetmişti. “İlk aşama olan deniz tabanı doğal gaz üretim sistemlerinin tasarımını bitirdik. 10 kuyu için hazırlıklara başladık. 2022 yılında 169 kilometre boruyu deniz dibine sereceğiz” demişti.

Türkiye, Karadeniz’de 540 milyar metreküp doğal gaz keşfetmişti. Söz konusu gazın 2023’te şebekeye verilmesi hedefleniyor.