Sakarya fay hattı nereden geçiyor? Sakarya'da deprem riskli yerler!

Son deprem İzmir'de meydana geldi. İzmir'in Seferhisar ilçesinin 17 kilometre açığında 6,6 büyüklüğünde meydana gelen deprem, Ege ve Marmara Bölgesi'nde çok sayıda ilde de hissedildi. İzmir depreminin ardından fay hatlarının nereden geçtiği araştırılmaya başlandı. Peki Sakarya’da fay hattı nereden geçiyor? Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, son verilere göre Sapanca Gölü’nden geçen fay hatlarını açıkladı. Buna göre Sakarya’da fay hattı göle batıda bulunan Acısu bölümünden girip güneyde bulunan Arifiye’den çıkıyor.

Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAFZ), Kuzey Kol’u Düzce ili Gölyaka ilçesi ile Marmara Denizi altındaki Çınarçık Havzası’na kadar olan kesimi 1999 İzmit depreminde kırılmıştır. Hendek fayı, Gümüşova-Hendek-Adapazarı hattında uzanmaktadır.

Fay hattı sorgulaması nasıl yapılır?

AFAD ve MTA tarafından oluşturulan ve sürekli güncellenen fay hattı haritasına E-Devlet üzerinden kolayca ulaşılabiliyor. İkamet ettiği semtin deprem riskini sorgulamak isteyen vatandaşların, https://tdth.afad.gov.tr adresinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak ikamet ettikleri bölgenin koordinat ve adres bilgilerini girmeleri yeterli olacak. Deprem fay hattı sorgulamak için tıklayın

Sakarya deprem toplanma yerleri

Sakarya deprem toplanma alanları nerelerde? İşte Sakarya deprem toplanma alanları: