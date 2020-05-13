Sakarya Büyükşehir Belediyesinden esnafa "Ekonomik Destek Paketi"

SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından zarar gören esnaf için Ekonomik Destek Paketi hazırladıklarını belirterek, "Esnafımıza desteğimiz her zaman devam edecek." dedi.

Yüce, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, salgının ekonomik hayata etkilerinin azaltılması amacıyla belediye tarafından bugüne kadar yapılan yardımların dışında ekonomik anlamda zor günler yaşayan esnaf için satış, kiralama, su faturaları ve benzeri yükümlülüklerden doğan borçların ertelenmesi ve faizlerinin alınmaması konularını içeren destek paketini ilk belediye meclis oturumunda ele alacaklarını söyledi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşlarının mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmazlara ilişkin ilgili mevzuata göre yapılan satış, ecrimisil ve kiralamadan kaynaklanan bedellerin veya tutarların, 19 Mart 2020'den itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gereken kısımlarının 3 ay ertelenmesi hususunun ilgili kanun çerçevesinde gündeme alınacağını anlatan Yüce, söz konusu alacakların ertelenen süre sonunda, ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edileceğini aktardı.

Yüce, belediye kiracısı olan, faaliyetleri durdurulan veya bulunamayan işletmelerin faaliyette bulunmadığı döneme ilişkin kira bedelleri tahsil edilmemesinin planlandığını ifade ederek, faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan iş yerlerinin nisan-mayıs-haziran aylarına ait su tüketim bedellerinin ertelenerek 3 eşit taksitte ödenebileceğini bildirdi.

Söz konusu işletmelerin yıllık ilan ve reklam vergileri ile yıllık çevre temizlik vergilerinin, faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunulamayan dönemlere isabet eden kısmının alınmayacağına değinen Yüce, belediyeden izin veya ruhsat almak ya da hat kiralamak suretiyle çalışan gerçek ve tüzel kişilere, toplu taşıma hizmetinin kesintisiz olarak yürütülebilmesiyle sınırlı olacak şekilde, 17 Nisan 2020 tarihinden itibaren 3 aylık süreyle sınırlı olmak üzere belirlenen döneme tekabül eden ruhsat, izin, hat kirası borçlarının faizsiz olarak 3 ay erteleneceğini aktardı.

Yüce, belediyeden izin veya ruhsat almak ya da hat kiralamak suretiyle çalışan ve salgın sürecinde pandemi kurallarına uygun seyrek oturma düzeninde çalışma zorunluluğu bulunan özel halk otobüsü, minibüs, dolmuş taksilere 1000 lira mazot desteği sağlanmasını hedeflediklerine dikkati çekerek, faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan, Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine kayıtlı olan esnafa başvurmaları halinde 1000 lira karşılığı su faturası desteği sağlayacaklarını kaydetti.

Başkan Yüce, esnafa desteklerinin her zaman süreceğini vurguladı.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı kanalıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara erzak kolisi yardımlarını da sürdüreceklerini dile getiren Yüce, maske ve dezenfektan paketi dağıtımında 450 bin haneye ulaşmak için 200'e yakın personelle canla başla çalışmalarını sürdürdüklerini sözlerine ekledi.



