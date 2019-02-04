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Sakarya bisiklet organizasyonlarına ev sahipliği yapacak

55. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun son etabının koşulacağı Sakarya'da, eylülde UCI MTB Maraton Series-XCM ve Sakarya MTB Cup-XCO uluslararası yarışları düzenlenecek

04 Şubat 2019 Pazartesi 17:58
Sakarya bisiklet organizasyonlarına ev sahipliği yapacak

SAKARYA (AA) - 55. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun son etabının koşulacağı Sakarya, UCI MTB Maraton Series-XCM ve Sakarya MTB Cup-XCO uluslararası yarışlarına da ev sahipliği yapacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar, Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nin bu yıl ev sahipliği yapacağı faaliyetlere ilişkin Spor Şube Müdürü Yusuf Ertuğrul Erdem, Ayçiçeği Bisiklet Vadisi Tesis Amiri Yılmaz Kalk, 2020 Dünya Dağ Bisikleti Şampiyonası Direktörü Aziz Sırnaç ve antrenörlerin katılımıyla toplantı gerçekleştirdi.

Ayçiçeği Bisiklet Vadisi projesinin Türkiye'ye örnek olduğunu, bu yıl da birçok faaliyetin burada yapılacağını bildiren Bayraktar, "Şubat ayından itibaren temel sürüş, güvenli sürüş ve ileri sürüş eğitimleriyle Bisiklet Koleji eğitim çalışmaları başlayacak. Alanında uzman antrenörlerin rehberlik edeceği eğitimler, teorik ve uygulamalı olarak 4 hafta sürecek. Eğitimlerle ilgili ayrıntılı bilgi ve duyurular 'www.sakarya.bel.tr' adresinden yakında ilan edilecek." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun (TBF) 1963 yılından bu yana geleneksel olarak düzenlediği ve iki yıldır dünyanın en önemli yarış kategorisi olan "UCI World Tour" kapsamında gerçekleştirilecek 55. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun son etabının Sakarya'da yapılacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Bisiklet sporunda dünya takımlarının ve sporcularının yer alacağı ve 6 etapta bin kilometreden fazla pedal basacağı TUR2019'un rotaları arasında yer alan Sakarya etabı şehrimize yeni bir heyecan yaşatacak. 5'inci etabın bitişine ve 6'ncı etabın başlangıcına Ayçiçeği Bisiklet Vadisi ev sahipliği yapacak. Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde bu yıl iki uluslararası organizasyon daha düzenlenecek. 13 Eylül'de UCI MTB Maraton Series-XCM ve 15 Eylül'de Sakarya MTB Cup-XCO uluslararası yarışlarında birçok farklı ülkeden önemli sporcular podyumda kendilerine yer arayacak. Organizasyonlara ilişkin son gelişmeleri ekibimizle görüştük. Tesislerimizde yapılması gereken hazırlıkları istişare ettik. İnşallah bu yarışlara da şehrimize yakışır şekilde ev sahipliği yapacağız."

Orhan Bayraktar, Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nin farklı spor dallarına da ev sahipliği yapacağını dile getirerek, Atletizm Geliştirme Projesi finallerinin nisan ayında kentte düzenleneceğini bildirdi.

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Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 17:58
  1. 55. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu
  2. bisiklet
  3. uluslararası yarışlar

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