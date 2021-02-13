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Gündem Sakarya Alp’lere döndü! Kar yağışı etkisini gösterdi
Gündem

Sakarya Alp’lere döndü! Kar yağışı etkisini gösterdi

Sakarya’nın Hendek ilçesinde kar yağışının başlamasının ardından önlem amaçlı yayla yolları kapatıldı, elektrikler kesildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-13 15:14:00 - 2021-02-13 16:04:46
Sakarya Alp’lere döndü! Kar yağışı etkisini gösterdi

Hendek’in yüksek kesimleri, kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve olumsuz durumlarla karşılaşılmaması için ilçenin yüksek kesimlerinde bulunan Dikmen, Çiğdem, Turnalık ve Keremali yaylalarının yolları tedbir amaçlı kapatıldı ve bölgedeki elektrikler kesildi.

Yetkililer, vatandaşlardan yapılan uyarıları dikkate almalarını istedi.

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