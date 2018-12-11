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Sakarya AK Parti ilçe belediye başkan adayları 2019 yerel seçim

AK Parti Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Sakarya belediye başkan adayını açıkladı. AK Parti Sapanca belediye başkan adayı, AK Parti Kaynarca belediye başkan adayı, AK Parti Hendek belediye başkan adayı, Geyve AK Parti belediye başkan adayı, AK Parti Akyazı belediye başkan adayı son dakika açıklandı mı? AK Parti Sakarya ilçeleri belediye başkan adayıları son durum.

11 Aralık 2018 Salı 14:03
Sakarya AK Parti ilçe belediye başkan adayları 2019 yerel seçim

AK Parti Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Sakarya belediye başkan adayını açıkladı. AK Parti Sapanca belediye başkan adayı, AK Parti Kaynarca belediye başkan adayı, AK Parti Hendek belediye başkan adayı, Geyve AK Parti belediye başkan adayı, AK Parti Akyazı belediye başkan adayı son dakika açıklandı mı? AK Parti Sakarya ilçeleri belediye başkan adayıları son durum.

AK Parti Sakarya ilçe belediye başkan adayları son dakika. AK Parti 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde de sandıktan başarıyla çıkmak istiyor. MHP ile yerel seçimlerde ittifak arayışına girilmiş ancak, yerel seçimlerde ittifak yapılmayacağı açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yeniden bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin görüşmesinde ittifak için yeniden karar kılındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ittifak çerçevesinde AK Parti belediye başkan adaylarından 74 adayı açıkladı. 

Sakarya AK Parti ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi belli oldu mu? Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan listeye göre, AK Parti Ankara'da Mehmet Özhaseki, İzmir'de Nihat Zeybekçi, Kocaeli’den Tahir Büyükakın, Malatya’dan Selahattin Gürkan, Nevşehir’den Rasim Arı, Niğde’den Emrah Özdemir, Ordu’dan Hilmi Güler, Kırklareli’den Burak Süzülmüş, Balıkesir’den Yücel Yılmaz, Bingöl’den Erdal Arıkan, Çanakkale’den Ayhan Gider, Kars’da Ensar Erdoğdu’yu aday gösterdi.

AK Parti Sakarya belediye başkan adayı kim oldu?

AK Parti'nin açıklanan belediye başkan adayları arasında Sakarya belediye başkan adayı da var. AK Parti Sakarya belediye başkan adayı Ekrem Yüce oldu. AK Parti'nin Sakarya ilçe belediye başkan adayları önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

2014 Sakarya yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı Zeki Toçoğlu % 58

MHP adayı Orhan Ünver % 26.8

CHP adayı Ecevit Keleş % 9.3

Akyazı belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 61

MHP % 25

SP % 8

CHP % 3

Arifiye belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 65

MHP % 15

CHP % 7

Geyve belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 55

MHP % 38

Hendek belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 51

MHP % 43

CHP % 4

Kaynarca belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 59

MHP % 31

CHP % 5

Sapanca belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 49

MHP % 32

CHP % 8

SP % 7

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 14:03
  1. Ordu
  2. Niğde
  3. Nevşehir
  4. Malatya
  5. Kocaeli
  6. Kırklareli
  7. Kars
  8. İzmir
  9. Çanakkale
  10. Bingöl
  11. Balıkesir
  12. Ankara
  13. Sakarya AK Parti ilçe belediye başkan adayları 2019 yerel seçim
  14. Sakarya AK Parti ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi belli oldu mu?
  15. ak parti sakarya ilçe belediye başkan adayı
  16. sakarya belediye başkan adayları yerel seçim 2019
  17. AK Parti Sapanca belediye başkan adayı
  18. AK Parti Kaynarca belediye başkan adayı
  19. AK Parti Hendek belediye başkan adayı
  20. Geyve AK Parti belediye başkan adayı
  21. AK Parti Akyazı belediye başkan adayı

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