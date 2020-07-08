  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Sakarya, 2020 Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce: - "İnşallah en iyi şekilde organizasyonu gerçekleştirerek şehrimizin ve ülkemizin dünyaya tanıtımına katkı sunarız"

Yeniakit Publisher
2020-07-08 17:21:42 -
Sakarya, 2020 Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor

SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 23-25 Ekim tarihlerinde Sakarya'da gerçekleştirilecek 2020 Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası'na en iyi şekilde hazırlandıklarını belirtti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Yüce, Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özen, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Oktar, Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Cevat Ekşi ile şampiyona hazırlıklarının sona geldiği Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde incelemelerde bulundu.

Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası Koordinatörü Aziz Sırnaç'tan hazırlıklar hakkında bilgi alan Yüce, Sakarya ve Sakaryalıların dünyaya ev sahipliğini gösterecekleri şampiyonaya yaklaşık 3 ay kaldığını anımsattı.

Türkiye'de ilk kez bu denli büyük bir bisiklet organizasyonunun Sakarya'da gerçekleşeceğini vurgulayan Yüce, "Bizler de bu hususta tüm hazırlıklarımızı şehrimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için gerçekleştiriyoruz. Kontrollerimizi ve incelemelerimizi gerçekleştirdik. 23-25 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek dev organizasyona en iyi şekilde hazırlanıyoruz. İnşallah en iyi şekilde organizasyonu gerçekleştirerek şehrimizin ve ülkemizin dünyaya tanıtımına katkı sunarız." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı