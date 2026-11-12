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Yerel Şakanın cılkını çıkardılar
Yerel

Şakanın cılkını çıkardılar

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Şakanın cılkını çıkardılar

İstanbul, Esenyurt'ta okul çıkışında otobüse binen öğrenciler kendi aralarında şakalaşırken aracın camını kırdı.

Esenyurt’ta saat 16.00 sıralarında meydana geldi.

Okul çıkışı toplu taşımayı kullanan lise öğrencileri şakalaşmaya başladı.

Şakalaşmanın dozunu kaçıran öğrenciler İETT otobüsünün camını kırdı.

 

Otobüs şoförü güvenlik nedeniyle otobüsü durdurarak boşaltı.

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