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Sakal ekimi hakkında merak edilenler

Uzman Dr.

16 Ağustos 2019 Cuma 12:56
Sakal ekimi hakkında merak edilenler

Uzman Dr. Jale Şenyurt sakal ekimi hakkında merak edilen noktalarla ilgili bilgiler verdi.


Dr. Jale Şenyurt, “DHI Sakal Ekimi , FUE Sakal ekim yönteminin bir çeşidi olup,tek farkı, saçların, göğüs ve sakal kıllarının, özel yapım 0,5-0,7 mm çapındaki FUE iğneleriyle çıkarılarak, Sakal Ekim Kalemi olarak bilinen, Hair Pen / Choi İğne içerisine yerleştirilmesi ve direk olarak , el değmeden, saç ekimi yapılacak deri altına, istenilen yön verilerek yapılan sakal ekim işlemidir. Tüm kıl kökü nakillerinde aynı uygulamalar geçerlidir, ne kadar kök nakli yapıldıysa fiyatta buna göre değişir olması gerekende budur çünkü köse birine 4 bin kök gerekirken yaralanma yanık izine 200 kök yeterli olabilmektedir. Sakal ekimini saç ekimi gibi değerlendirilmemelidir “bir defada 3000 greft ekip şu kadar para alıyoruz” yaklaşımı ekim yapanın gelirini artırsa da bir çok sakal sorununa gereksiz olabilir. Doğru yaklaşım hastanın ihtiyacını ve beklentilerini iyi anlayıp ona göre kök sayısı belirleyip şu kadar ekim yapılmalıdır. Dhi Sakal Ekiminde;Sakal, direk olarak, kalemle yön verilerek yerleştirildiği için, kesinlikle kanama olmaz ve ertesi günü yıkama işlemi yapılabilir.1 hafta gibi kısa sürede tamamen iyileşme işlemi tamamlanır” dedi.


Sakal ektirecek kişiye fiyat vermenin mümkün olmadığını ifade eden Dr. Şenyurt, “Ama bir kök ekim fiyatı baştan belirlenebilir. Boyun, elmacık kemiği ve çene altındaki gereksiz olan kısımlardan kökler alınarak daha seyrek alanlarını sıklaştırmak amacıyla ekim yapılabilir. Yüz bölgesindeki yanık izleri gerek renk farkı oluşması ve gerekse kılsız alanın belirgin olması sebebiyle çok can sıkıcı görünür. Sakal alanında oluşan bu izlerin çaresi sakal ekimidir. Uygun miktarda kök ekilen bu vakada yanık alan etrafla uyumlu hale getirilmiştir bu sayede yanık alanı algılanmamaktadır. Uygun açıyla ekim yapılması halinde normal sakaldan farkı olmaz” açıklamalarında bulundu.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 12:56
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