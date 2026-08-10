Bakanlık’tan mikroplastik uyarısı Akdeniz’i kirleten 52 tesise 118 milyon ceza kesildi

Kanalizasyon hatlarının temizliğinin ve arıtma tesislerinin düzenli çalışmasının önemine vurgu yapan Ekmekci, çalışmaların sürekli şekilde devam ettirilmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi: "Bu yıl yağışların da fazla olması nedeniyle kanallarda biriken mikroplastikler suyun yoğunluğuyla birlikte kütlesel olarak harekete geçti. Bu, bizim tabir ettiğimiz şekilde bir nevi kusma. Bir şekilde Akdeniz'e ilk defa bu tüm kirlilik kusmuş oldu. Bu da ilk etapta Akdeniz'e ulaşmış oldu. Türkiye genelinde 428 noktada deniz izleme çalışması yürütülüyor. Akdeniz'e özel olarak 10 sabit noktada mikroplastik ve plastik atıklar inceleniyor. Taşucu Limanı'ndan Antalya'ya kadar halihazırda bu işi verdiğimiz yüklenici ODTÜ ile birlikte konuyu çalışıyoruz. ODTÜ'nün gemisi bakanlıkla birlikte bu çalışmaları yürütüyor."