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Yaşam Şaka yapmak isteyen uzman çavuş canından oldu
Yaşam

Şaka yapmak isteyen uzman çavuş canından oldu

Görevli bir uzman çavuş, nişanlısı ile telefonda görüntülü görüşme yaptığı sırada şaka yapmak isterken kendisini başından vurdu ve hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-03-13 13:42:00 -
Şaka yapmak isteyen uzman çavuş canından oldu

Uzman Çavuş Doğukan Ok (23), dün akşam Hatay’ın Samandağ ilçesine bağlı Şükrü Kanatlı Mahallesi'ndeki evinde nişanlısı E.U. ile telefonda görüntülü konuşuyordu.

Bu sırada Doğukan Ok, elindeki tabanca ile şaka yapmak için tetiğe bastı.

Tetiğe basmasıyla kafasından ağır yaralanan uzman çavuş, silah arkadaşının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastanesine kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen Ok, hayatını kaybetti.

Ok'un cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

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